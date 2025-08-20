Thị trường chứng khoán giảm sâu cuối phiên sáng 20/8

Sau khởi đầu lình xình, thị trường chứng khoán chịu áp lực bán mạnh vào giữa phiên và giảm sâu vào cuối phiên sáng 20/8.

Cụ thể, VN-Index giảm 20,98 điểm xuống 1.633,22 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 1,55 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 42.823,2 tỷ đồng. Toàn sàn chỉ có 58 mã tăng giá, trong khi có tới 282 mã giảm giá và 33 mã đứng giá.

Trên HNX, HNX-Index giảm 8,3 điểm xuống 278,15 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 137,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 3.142,2 tỷ đồng. Sàn có 29 mã tăng, 146 mã giảm và 33 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,43 điểm xuống 109,35 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 85,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 1.210 tỷ đồng, với 68 mã tăng, 171 mã giảm và 77 mã đứng giá.

Sắc đỏ dần áp đảo trong rổ VN30-Index. Các mã cổ phiếu ACB, HPG, VJC và MBB tạo áp lực giảm điểm lớn nhất lên chỉ số, trong khi VIC, MWG, TCB và VIB là những mã nâng đỡ thị trường, giúp VN-Index không giảm sâu hơn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn có một số mã tăng giá, nhưng sắc đỏ chiếm ưu thế với LPB, ACB, STB, HDB, VPB, BAB, EIB, BID, NVB, VCB, SHB, MBB, SGB, VAB, TPB.

Sắc đỏ cũng lan rộng sang các nhóm chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, cùng với các nhóm thép, dầu khí, hóa chất, xây dựng và vật liệu, đồng loạt giảm điểm.

Diễn biến phiên sáng 20/8 cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng trước áp lực bán mạnh trên diện rộng. Sắc đỏ chi phối hầu hết các nhóm cổ phiếu lớn và trung bình, cho thấy nhịp điều chỉnh có thể tiếp tục trong phiên chiều nếu lực cầu không hồi phục mạnh./.

