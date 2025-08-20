Cổ phiếu công nghệ trượt dốc, nhà đầu tư chờ phát biểu của Chủ tịch Fed

Tại thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Nasdaq Composite và S&P 500 giảm điểm trong phiên 19/8, khi các nhà đầu tư đang chờ phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell về lộ trình lãi suất tại một hội nghị quan trọng vào cuối tuần.

Chỉ số Dow Jones tăng 10,45 điểm, lên 44.922,27 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 37,78 điểm, tương đương 0,59%, xuống 6.411,37 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 314,82 điểm, tương đương 1,46%, xuống 21.314,95 điểm.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm điểm khi các cổ phiếu có vốn hóa lớn giảm giá, sau khi đã tăng giá trong phần lớn thời gian của năm. Giá cổ phiếu của Nvidia giảm 3,5%, mức giảm mạnh nhất trong gần 4 tháng.

Người phụ trách chiến lược tại Interactive Brokers, Steve Sosnick, cho rằng một số nhà đầu tư đang chốt lời đối với nhóm cổ phiếu công nghệ và chuyển hướng sang các lĩnh vực khác, và động thái này đã lan tỏa ra thị trường chung.

Sự kiện quan trọng trong tuần này là hội nghị chuyên đề thường niên của Fed tại Jackson Hole, Wyoming, diễn ra trong các ngày 21-23/8, nơi các phát biểu của ông Powell sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tìm kiếm những đánh giá của Fed đối với nền kinh tế và chính sách tiền tệ.

Theo đối tác quản lý tại Harris Financial Group, James Cox, các nhà giao dịch có thể đang phòng ngừa rủi ro trước thềm hội nghị tại Jackson Hole, khi cho rằng ông Powell sẽ có quan điểm về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn so với những gì thị trường hiện đang đánh giá.

Theo dữ liệu do LSEG tổng hợp, Fed có thể có tổng cộng hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, mỗi đợt 25 điểm cơ bản, với đợt đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng Chín tới.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch 19/8, chỉ số VN-Index tăng 17,83 điểm (1,09%), lên 1.654,2 điểm, HNX-Index tăng 2,58 điểm (0,91%), lên 286,45 điểm./.

