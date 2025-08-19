Trái phiếu doanh nghiệp: 155,9 nghìn tỷ đồng chờ thanh toán 5 tháng cuối năm

Ngày 19/8, báo cáo từ Fiin Group - tổ chức cung cấp dữ liệu và phân tích tài chính cho thấy áp lực chi trả cho trái phiếu doanh nghiệp dự kiến phải thanh toán trong 5 tháng cuối năm lên đến 155,9 nghìn tỷ đồng. Con số này chiếm phần lớn nghĩa vụ chi trả cho cả năm, phản ánh những thách thức đối với các tổ chức phát hành.

Báo cáo của Fiin Group cũng chỉ ra một số dấu hiệu chững lại, tuy nhiên thanh khoản thị trường thứ cấp vẫn duy trì tích cực. Cụ thể, tổng giá trị lưu hành trái phiếu doanh nghiệp đạt gần 1,35 triệu tỷ đồng vào cuối tháng Bảy, tăng nhẹ 0,3% so với tháng trước đó.

Mức tăng này thấp đáng kể so với giai đoạn 3 tháng trước đó (khi dao động từ 2,3% đến 3,7% mỗi tháng). Trong đó, hoạt động phát hành mới trong tháng chứng kiến sự sụt giảm rõ rệt khi đạt 45,3 nghìn tỷ đồng (giảm mạnh 64% so với tháng Sáu) và ghi nhận việc chấm dứt chuỗi 4 tháng đi lên liên tiếp. Mặc dù vậy, con số này vẫn cao hơn 11% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, điểm sáng đáng chú ý là sự trở lại của kênh phát hành công chúng với giá trị đạt 13,5 nghìn tỷ đồng và toàn bộ đến từ các ngân hàng. Ngược lại, các ngành khác (như bất động sản và nhiều ngành phi ngân hàng khác) cho thấy quy mô phát hành mới giảm mạnh trong tháng Bảy.

Trên thị trường, hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn trong tháng Bảy cũng "hạ nhiệt" đáng kể sau giai đoạn cao điểm quý 2. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại đạt 24,8 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh 60,5% so với tháng Sáu và giảm 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 7 tháng của năm, tổng giá trị mua lại đạt gần 147,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngân hàng tiếp tục là nhóm ngành dẫn dắt hoạt động mua lại, chiếm 65,7% tổng giá trị. Ngoài ra, nhóm Bất động sản cũng ghi nhận tổng giá trị mua lại lũy kế đạt 29,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Hiện, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) là doanh nghiệp dẫn đầu trong nhóm này.

Mặc dù thị trường sơ cấp có dấu hiệu chững lại, song thanh khoản trên thị trường thứ cấp trái phiếu doanh nghiệp vẫn duy trì tích cực. Tổng giá trị giao dịch trong tháng đạt 142,3 nghìn tỷ đồng, tương đương bình quân 6,2 nghìn tỷ đồng/ngày. Dù giảm nhẹ 5,2% so với tháng trước nhưng vẫn tăng mạnh đến 57,2% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 7 tháng, giao dịch bình quân đạt 5,6 nghìn tỷ đồng/ngày, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường thứ cấp vẫn tập trung chủ yếu vào trái phiếu của nhóm ngân hàng và bất động sản, chiếm hơn 75,5% tổng giá trị giao dịch. Các hoạt động mua bán vẫn ưu tiên các trái phiếu có kỳ hạn ngắn từ 1-3 năm, cho thấy sự ưu tiên thanh khoản và quản lý rủi ro trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Báo cáo Fiin Group dự báo về dòng tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp với dữ liệu cập nhật đến ngày 13/8 trên hệ thống. Trong đó, các tổ chức phát hành đã thanh toán tổng cộng 118,3 nghìn tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm 2025 đến nay, tương đương 44,5% nghĩa vụ thanh toán dự kiến cho cả năm. Điều này đồng nghĩa với việc dòng tiền dự kiến phải thanh toán từ trái phiếu (bao gồm cả gốc và lãi) sẽ rất lớn hơn trong 5 tháng cuối năm. Cụ thể, ước tính khoảng 26,9 nghìn tỷ đồng trong tháng Chín và tổng cộng 155,9 nghìn tỷ đồng cho 5 tháng còn lại. Đây là một thách thức đáng kể đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều biến động.

Điểm cần lưu ý, thị trường ghi nhận 16 mã trái phiếu doanh nghiệp của 13 tổ chức phát hành bị chậm thanh toán gốc và lãi trong tháng Bảy (theo các công bố thông tin).

Bên cạnh đó, áp lực trả lãi trái phiếu vẫn tập trung ở nhóm phi ngân hàng, đặc biệt là ngành bất động sản. Trong tháng Chín, dòng tiền chi trả lãi trái phiếu của nhóm phi ngân hàng ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, giảm 16,1% so với tháng trước. Ngành Bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất với tổng nghĩa vụ lãi cần thanh toán dự kiến khoảng 3,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 61,6% toàn nhóm. Các ngành còn lại ghi nhận giá trị thấp hơn đáng kể, bao gồm dịch vụ tài chính (589 tỷ đồng), xây dựng và vật liệu (416 tỷ đồng), du lịch và giải trí (303 tỷ đồng).

Lũy kế 5 tháng cuối năm, tổng giá trị lãi phải thanh toán của nhóm phi ngân hàng dự kiến khoảng 27,5 nghìn tỷ đồng, trong đó bất động sản chiếm hơn 53%./.

Tăng cường minh bạch khi cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu Theo Ủy ban Kinh tế và Tài chính, việc quy định các điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ lưỡng theo hướng nâng chất lượng trái phiếu, tăng cường minh bạch, kiểm soát rủi ro.