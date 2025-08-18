Lãi suất ngân hàng ngày 18/8: Một ngân hàng tặng thêm 0,3%/năm khi gửi online

Theo cập nhật biểu lãi suất huy động các ngân hàng ngày 18/8), đáng chú ý, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) đang triển khai chương trình cộng thêm 0,3%/năm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ tại MB trong thời gian từ 18-28/8, với kỳ hạn từ 1-6 tháng, sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn 0,3%/năm so với biểu lãi suất thông thường.

Để nhận ưu đãi, khách hàng cần sử dụng mã voucher được “dán” sẵn trên ứng dụng tiết kiệm trực tuyến. Voucher chỉ áp dụng một lần cho tiền gửi số cố định, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trường hợp lãi suất sau ưu đãi vượt trần do Ngân hàng Nhà nước quy định, MB sẽ áp dụng mức trần.

Hiện tại, lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân tại MB là: 3,5%/năm (kỳ hạn 1 tháng), 3,6%/năm (2 tháng), 3,8%/năm (3-5 tháng) và 4,4%/năm (6 tháng). Sau khi cộng thêm 0,3%/năm theo chương trình, mức lãi suất lần lượt là 3,8%/năm; 3,9%/năm; 4,1%/năm và 4,7%/năm.

Không chỉ MB, từ đầu tháng Tám đến nay, nhiều ngân hàng cũng điều chỉnh biểu lãi suất huy động:

- ABBank: giảm 0,1%/năm ở kỳ hạn 1-60 tháng.

- Techcombank: tăng 0,5%/năm tại kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng, đồng thời triển khai chương trình cộng thêm 0,5%/năm cho khoản tiền gửi tiết kiệm đầu tiên của khách hàng cá nhân chưa gửi tại ngân hàng kể từ 1/1/2025.

Chương trình áp dụng cho các sản phẩm: Tiết kiệm Phát Lộc, Tiền gửi Phát Lộc Online, Tiền gửi Rút gốc linh hoạt, Tiết kiệm Thường lĩnh lãi cuối kỳ (kỳ hạn 3, 6, 12 tháng).

Sau ưu đãi, mức lãi suất tối đa là 4,4%/năm (3 tháng), 5,3%/năm (6 tháng) và 5,5%/năm (12 tháng).

Khách hàng hội viên Techcombank Inspire còn được cộng thêm 1%/năm khi gửi tiết kiệm vào ngày Inspire hàng tháng, từ 1-15/8, với kỳ hạn 3, 6, 12 tháng.

Khách hàng chưa là hội viên chỉ cần gửi từ 100 triệu đồng trong ngày này để trở thành hội viên.

Mức lãi suất tối đa sau cộng thêm là 4,75% (3 tháng), 5,8% (6 tháng) và 6%/năm (12 tháng).

- Viet A Bank: công bố lãi suất mới trong tháng 8 với các sản phẩm: Tiết kiệm Đắc Lộc (tối đa 6,3%/năm), Tiết kiệm Đắc Lợi (6,4%/năm) và Tiết kiệm Đắc Tài (6,8%/năm).

- Eximbank: mở rộng sản phẩm tiết kiệm “Combo Casa” với hình thức trực tuyến, lãi suất cao nhất 6%/năm cho kỳ hạn 18-36 tháng, áp dụng cho khách hàng Infinite./.

