Lãi suất ngân hàng ngày 12/8: Ngân hàng có mức lãi suất 6% không kèm điều kiện

Hiện mức lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.

(Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)

Hiện mức lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.

Cake by VPBank áp dụng lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 24-36 tháng.

HDBank áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 18 tháng.

BVBank cũng chi trả 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng và 6,0%/năm cho kỳ hạn 48 tháng.

Viet A Bank duy trì mức 6,0%/năm duy nhất ở kỳ hạn 36 tháng.

Bac A Bank áp dụng mức lãi suất 6% đối với kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng 8/2025:

Ngân hàng
 1 tháng
 3 tháng
 6 tháng
 12 tháng
 18 tháng
 24 tháng
 36 tháng
Techcombank
 3.45
 3.75
 4.65
 4.85
 4.85
 4.85
 4.85
VPBank
 3.7
 3.8
 4.7
 5.2
 5.2
 5.3
 5.3
TPBank
 3.5
 3.8
 4.8
 5.2
 5.6
 5.9
 5.9
SeABank
 3.4 4.1
 4.5
 5.0
 5.0
 5.0
 5.0
VIB
 3.7
 3.8 4.7
 4.7
 5.2
 5.3
 5.3
Vietcombank
 1.6
 1.9
 2.9
 4.6
 4.6
 4.7
 4.7
VietinBank
 1.6
 1.9
 3.0
 4.7
 4.85
 4.95
 4.95
Agribank
 2.4
 3.0
 3.7
 4.8
 4.8
 4.8
 4.8
BIDV
 1.9
 2.2
 3.3
 4.7
 4.7
 4.9
 4.9
MBBank
 3.5
 3.8
 4.3
 4.85
 4.75
 5.8
 5.8
ACB
 3.2
 3.6
 4.3
 5.0
 5.0 5.0 5.0
ABBank
 3.2
 3.9
 5.4
 5.7
 5.5
 5.4
 5.4
MSB
 3.9
 3.9
 5.0
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
LPBank
 3.7
 3.7
 5.1
 5.5
 5.4
 5.4
 5.4
GPBank
 3.95
 4.05
 5.65
 5.95
 5.95
 5.95
 5.95
Eximbank
 4.6
 4.6
 5.4
 5.2
 5.7
 5.7
 5.7
Kienlongbank
 3.7
 3.7
 5.1
 5.5
 5.45
 5.45
 5.45
SCB
 1.6
 1.9
 2.9
 3.7
 3.9
 3.9
 3.9
SHB
 3.5
 3.8
 4.9
 5.3
 5.5
 5.5
 5.8
PVcomBank
 3.3
 3.6
 4.5
 5.1
 5.8
 5.8
 5.8
Saigonbank
 3.3
 3.6
 4.8
 5.6
 5.8
 5.8
 5.9
VietBank
 4.1
 4.4
 5.4
 5.8
 5.9
 5.9
 5.9
HDBank
 3.85
 3.95
 5.3
 5.6
 6.1
 5.5
 5.5
VietABank
 3.7
 4.0
 5.1
 5.6
 5.8
 5.8
 5.9
NamABank
 3.8
 4.0
 4.9
 5.5
 5.8
 5.8
 5.8
DongABank
 4.15
 4.35
 5.65
 5.95
 6.0
 6.0
 6.0
BAOVIET Bank
 3.5
 4.35
 5.45
 5.8
 5.9
 5.9
 5.9
Viet Capital Bank
 3.95
 4.15
 5.15
 5.6
 5.9
 5.95
 5.95
PG Bank
 3.4
 3.8
 5.0
 5.4
 5.4
 5.4
 5.4
BacABank
 3.8
 4.1
 5.25
 5.5
 5.8
 5.8
 5.8
NCB
 3.9
 4.1
 5.25
 5.5
 5.6
 5.6
 5.6
CBBank
 4.15
 4.35
 5.4
 5.5
 5.55
 5.55
 5.55
OCB
 3.9
 4.1
 5.0
 5.1
 5.2
 5.4
 5.6
OceanBank 4.1 4.4 5.4 5.8 5.9 5.9 5.9
(Vietnam+)
