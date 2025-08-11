Lãi suất ngân hàng ngày 11/8: Một ngân hàng neo mốc 9,65%

Hiện tại, lãi suất tiền gửi cao nhất trên thị trường dao động từ 6% đến 9,65%/năm, tuy nhiên để tiếp cận được các mức vượt 7%/năm, khách hàng cần đáp ứng điều kiện gửi số tiền lớn và chọn kỳ hạn theo quy định riêng từng ngân hàng.

ABBank dẫn đầu khi áp dụng 9,65%/năm cho khách hàng mở mới hoặc tái tục tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng, với số tiền tối thiểu 1.500 tỷ đồng.

PVcomBank giữ vị trí thứ hai với mức 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng gửi tại quầy, điều kiện là duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

HDBank đưa ra mức 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, yêu cầu số dư từ 500 tỷ đồng trở lên.

Vikki Bank niêm yết 7,5%/năm cho kỳ hạn từ 13 tháng, điều kiện số dư tối thiểu 999 tỷ đồng.

Một số ngân hàng khác áp dụng mức lãi suất đặc biệt nhưng thấp hơn, như Bac A Bank trả tối đa 6,2%/năm cho kỳ hạn 18-36 tháng với số tiền trên 1 tỷ đồng.

IVB đưa ra 6,15%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, yêu cầu số dư từ 1.500 tỷ đồng.

ACB áp dụng mức 6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ khi số dư từ 200 tỷ đồng.

LPBank triển khai gói huy động từ 300 tỷ đồng trở lên, với lãi suất 6,5%/năm khi lĩnh lãi cuối kỳ, 6,3%/năm lĩnh hàng tháng và 6,07%/năm lĩnh đầu kỳ./.

