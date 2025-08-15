Lãi suất ngân hàng ngày 15/8: Cộng thêm lãi suất 0,5%/năm cho khoản gửi đầu tiên

Theo ghi nhận ngày 15/8, các ngân hàng trong nước duy trì nhiều ưu đãi lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm với mức áp dụng tùy kỳ hạn, số dư và hình thức gửi, giúp người gửi tối ưu hóa lợi ích trong bối cảnh lãi suất điều hành ổn định.

Lần đầu gửi tiết kiệm được cộng thêm 0,5%/năm lãi suất

Techcombank triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm 0,5%/năm cho khoản tiền gửi tiết kiệm đầu tiên của khách hàng cá nhân chưa có tiền gửi tại ngân hàng từ 1/1/2025.

Khoản tiền gửi này ngoài lãi suất niêm yết sẽ được cộng thêm 0,5%/năm, áp dụng với các sản phẩm: Tiết kiệm Phát Lộc, Tiền gửi Phát Lộc Online, Tiền gửi Rút gốc linh hoạt, Tiết kiệm Thường lĩnh lãi cuối kỳ cho kỳ hạn 3, 6, 12 tháng.

Mức lãi suất sau khi cộng không vượt quá trần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước và Techcombank công bố: 4,4%/năm với 3 tháng, 5,3% với 6 tháng, 5,5% với 12 tháng.

Đặc biệt, khách hàng hội viên Techcombank Inspire còn được cộng thêm 1%/năm khi gửi tiết kiệm vào ngày Inspire hàng tháng, với kỳ hạn 3, 6, 12 tháng, áp dụng từ 1/8 đến 15/8/2025.

Khách hàng chưa là hội viên chỉ cần gửi từ 100 triệu đồng vào ngày Inspire để trở thành hội viên.

Sau khi cộng lãi suất Inspire, mức tối đa không vượt quá 4,75% (3 tháng), 5,8% (6 tháng) và 6%/năm (12 tháng).

Lãi suất đặc biệt cao nhất 6,5-9,65%/năm

Mức lãi suất cao nhất tại các ngân hàng dao động từ 6-9,65%/năm, nhưng thường yêu cầu số dư lớn hoặc điều kiện đặc biệt:

- ABBank: 9,65%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, vốn tối thiểu 1.500 tỷ đồng.

- PVcomBank: 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng tại quầy, duy trì số dư từ 2.000 tỷ đồng.

- HDBank: 8,1%/năm kỳ hạn 13 tháng, 7,7%/năm kỳ hạn 12 tháng, số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

- Vikki Bank: 7,5%/năm cho kỳ hạn 13 tháng trở lên, số dư tối thiểu 999 tỷ đồng.

- LPBank: 6,5%/năm kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ cho khoản gửi từ 300 tỷ đồng, lĩnh lãi hàng tháng 6,3%, đầu kỳ 6,07%.

- Viet A Bank: 6-6,8%/năm với sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài, kỳ hạn 6-18 tháng, tối thiểu 100 triệu đồng.

- Một số ngân hàng khác như Bac A Bank (6,2%), IVB (6,15%), ACB (6%) cũng áp dụng cho số tiền hàng trăm tỷ đồng trở lên.

Các ngân hàng có lãi suất từ 6%/năm không yêu cầu số dư

Với nhóm khách hàng đại chúng, nhiều ngân hàng vẫn áp dụng lãi suất từ 6%/năm cho kỳ hạn dài mà không yêu cầu số dư lớn. Cụ thể:

- Cake by VPBank: 6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 24-36 tháng.

- HDBank: 6%/năm kỳ hạn 18 tháng.

- BVBank: 6,1%/năm kỳ hạn 60 tháng, 6%/năm kỳ hạn 48 tháng./.

