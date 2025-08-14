Kinh tế
Việt Nam trên đà trở thành “con hổ kinh tế” mới của châu Á

Dòng vốn đầu tư nước ngoài, hạ tầng hiện đại và cải cách thể chế đang biến Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn toàn cầu, mở ra kỷ nguyên phát triển mới.

PV
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hãng tin AP: Việt Nam trên đà trở thành “con hổ kinh tế” mới của châu Á.

Tín hiệu đáng ngại về nguy cơ kinh tế Mỹ suy thoái.

Trung Quốc áp dụng chính sách kích cầu mới.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

PV
(Vietnam+)
