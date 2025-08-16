Triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số

Sau 10 ngày triển khai chuyên án, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá thành công ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS, thu hồi trên 30 tỷ đồng, chiếm hơn 50% số tiền bị lừa đảo, bắt giữ các đối tượng cầm đầu và chủ chốt.

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ, nhóm đối tượng này hoạt động tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức huy động vốn trái phép thông qua website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số mang tên TCIS.

Chúng sử dụng mô hình đa cấp, chiêu trò tinh vi để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng và thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng, ngày 30/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án, tiến hành trinh sát và thu thập chứng cứ.

Đỉnh điểm, ngày 9/8/2025, các đối tượng tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại Khu du lịch Ao Vua, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội nhằm tuyên truyền, lôi kéo đầu tư đồng tiền kỹ thuật số TCIS.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đã đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu và chủ chốt tại hiện trường, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo người tham dự về chiêu trò lừa đảo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Chánh Đáng (sinh năm 1986, trú tại phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh). Đáng thuê các đối tượng thiết kế website và phát triển đồng tiền TCIS nhằm huy động vốn từ nhà đầu tư dưới vỏ bọc đầu tư tiền kỹ thuật số.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đồng thời kêu gọi người dân đã từng tham gia mô hình đa cấp trái phép này liên hệ cơ quan Công an để được hỗ trợ.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức đầu tư đa cấp núp bóng công nghệ cao, đặc biệt là các loại tiền kỹ thuật số chưa được cơ quan chức năng cấp phép./.

