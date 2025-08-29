Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới nhờ GDP tăng mạnh và kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục bùng nổ trong phiên giao dịch ngày 28/8, khi nhà đầu tư đón nhận loạt tín hiệu tích cực: tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 2 được điều chỉnh mạnh lên, lợi nhuận từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu gây ấn tượng, đồng thời giới chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nghiêng về kịch bản bắt đầu nới lỏng chính sách ngay trong tháng Chín.

Cụ thể, khi kết thúc phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,16% lên 45.636,90 điểm - mức cao chưa từng có. Chỉ số S&P 500 cộng 0,32% lên 6.501,86 điểm, cũng xác lập kỷ lục mới.

Nasdaq Composite, vốn nhạy cảm với cổ phiếu công nghệ, tăng mạnh hơn 0,53% lên 21.705,16 điểm.

Giới phân tích cho rằng kết quả kinh doanh vượt trội của “gã khổng lồ” chip AI Nvidia tiếp tục là động lực lớn cho đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ, qua đó kéo toàn thị trường đi lên.

Bộ Thương mại Mỹ cùng ngày công bố số liệu cho thấy GDP quý 2 tăng trưởng 3,3% theo năm, cao hơn mức 3% trong ước tính sơ bộ hồi tháng Bảy và vượt xa dự báo chỉ 3,1%. Số liệu này phản ánh tiêu dùng và đầu tư vẫn duy trì vững vàng bất chấp môi trường lãi suất cao, củng cố niềm tin rằng kinh tế Mỹ có đủ dư địa để Fed bắt đầu nới lỏng.

Trong khi đó, Fed tiếp tục là tâm điểm chú ý, khi thống đốc Christopher Waller cho biết ông ủng hộ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp 16-17/9, đồng thời “hoàn toàn kỳ vọng” sẽ có thêm các đợt cắt giảm trong 3-6 tháng tới để đưa lãi suất chính sách về mức trung lập khoảng 3%, thấp hơn đáng kể so với biên độ hiện tại 4,25-4,50%.

Ông Waller thừa nhận thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu nhanh hơn dự kiến, trong khi lạm phát nhìn chung đã ổn định quanh mục tiêu 2%.

“Thời điểm đã đến để nới lỏng chính sách tiền tệ," ông nhấn mạnh và cảnh báo rằng Fed không nên chờ đợi cho đến khi thị trường việc làm xấu đi rõ rệt mới hành động.

Phát biểu này được thị trường xem là tín hiệu rõ ràng nhất từ một quan chức cấp cao của Fed về chu kỳ hạ lãi suất sắp tới.

Trước đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng bày tỏ quan ngại về sự chững lại của tăng trưởng việc làm, với số liệu bình quân chỉ còn 35.000 việc mới mỗi tháng từ tháng Năm đến nay.

Ngoài yếu tố kinh tế, bối cảnh chính trị cũng tạo thêm áp lực lên Fed. Tổng thống Donald Trump gần đây liên tục kêu gọi hạ mạnh lãi suất, đồng thời gây tranh cãi khi cách chức Thống đốc Lisa Cook vì cáo buộc liên quan thế chấp - động thái mà bà Cook gọi là “trái pháp luật” và đã kiện ra tòa.

Hai thành viên Ban thống đốc Fed Waller và Michelle Bowman, những người ủng hộ hạ lãi suất, hiện cũng nằm trong nhóm được xem xét thay thế Chủ tịch Powell, vốn đang chịu nhiều sức ép từ Nhà Trắng.

Giới đầu tư nhận định với tăng trưởng kinh tế khả quan và áp lực chính trị ngày càng lớn, Fed nhiều khả năng sẽ bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất trong tháng Chín và tiến hành dần dần trong nửa đầu năm tới. Điều này có thể tạo ra giai đoạn mới cho Phố Wall, nơi kỳ vọng chính sách nới lỏng kết hợp với sức mạnh của ngành công nghệ tiếp tục đẩy các chỉ số lên vùng đỉnh lịch sử./.

