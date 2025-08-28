Chứng khoán 28/8: Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt thị trường hồi phục

VN-Index hồi phục nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt. Dù nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng, lực cầu nội vẫn giữ vai trò trụ đỡ.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/8, VN-Index tăng 8,08 điểm lên 1.680,86 điểm, với khối lượng giao dịch đạt hơn 1,19 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 34.422,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 177 mã tăng giá, 137 mã giảm giá và 58 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, HNX-Index tăng 0,25 điểm lên 276,63 điểm, khối lượng giao dịch hơn 101,7 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 2.310 tỷ đồng, với 82 mã tăng, 76 mã giảm và 50 mã đứng giá. UPCOM-Index tăng 0,68 điểm lên 110,62 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 60 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 910,7 tỷ đồng, trong đó có 161 mã tăng, 98 mã giảm và 80 mã đứng giá.

Sự hồi phục của các cổ phiếu vốn hóa lớn là động lực chính kéo VN-Index đi lên. Rổ VN30 ghi nhận 19 mã tăng giá, 9 mã giảm và 2 mã đứng giá, nổi bật với SSI tăng 4,35%, MWG tăng 3,07%, TPB tăng 2,97%, VPB tăng 2,1% và LPB tăng 2,4%. Nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục tăng mạnh từ đầu phiên, với APG, DSC, DSE, EVS, ORS, TCI, TVB đều tăng kịch trần, các mã còn lại cũng ghi nhận sắc xanh đồng loạt.

Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh so với phiên trước, tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn chỉ đạt hơn 37.300 tỷ đồng. Riêng HOSE ghi nhận thanh khoản hơn 34.100 tỷ đồng, giảm hơn 13.200 tỷ đồng so với phiên trước.

Nhóm cổ phiếu bất động sản phân hóa, với VIC giảm 1,44%, SCR giảm 1,11%, theo sau là NVL, KDH, PDR, DXS, LDG, NTL, AGG giảm nhẹ dưới 1%. Ngược lại, một số mã vốn hóa lớn bật tăng mạnh như TCH tăng 3,77%, VPI tăng 3,06%, KBC tăng 2,54%, theo sau là BCM, DXG, VRE, NLG, DIG, IJC tăng dưới 1%.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng tăng mạnh, đóng góp vào đà tăng chung của thị trường, gồm GEX tăng 3,33%, GMD tăng 4,39%, CII tăng 2,21%, MWG tăng 3,07%, MSN tăng 1,09%, HPG tăng 1,31%, HVN tăng 1,29%, BSR tăng 2,45%. Trong khi đó, áp lực chốt lời mạnh xuất hiện ở HAG giảm 2,1%, SBT giảm 2,44%, VSC giảm 2,2%, HAH giảm 1,04% và các mã giảm dưới 1% như FPT, REE, PLX, EVF, DPM, KDC.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán mạnh thứ 2 liên tiếp trên HOSE, với giá trị gần 2.600 tỷ đồng;trong đó, HPG bị bán đột biến 591 tỷ đồng, MSB (421,69 tỷ đồng), MBB (318,99 tỷ đồng), STB (212,53 tỷ đồng), SSI (206,57 tỷ đồng), SHB (202,14 tỷ đồng), VPB (165,87 tỷ đồng), VHM (121,66 tỷ đồng), OIL (113,49 tỷ đồng).

Thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy với dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm ngành. Dù khối ngoại bán ròng mạnh, lực cầu nội vẫn là trụ đỡ chính. Nếu thanh khoản cải thiện, VN-Index có thể hướng tới vùng 1.690 - 1.700 điểm, trong khi áp lực chốt lời ngắn hạn vẫn có thể khiến chỉ số rung lắc./.

