VN-Index tăng nhẹ, khối ngoại “xả hàng” hơn 4.000 tỷ đồng

Mặc dù VN-Index bật tăng mạnh trong phiên sáng trước sự đóng góp từ nhóm cổ phiếu trụ, nhưng áp lực bán chốt lời tăng mạnh vào phiên chiều khiến đà tăng bị thu hẹp đáng kể.

Đóng cửa phiên ngày 27/8, VN-Index tăng 5,15 điểm lên 1.672,78 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 44.500 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng đột biến 4.190 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 4.061 tỷ đồng.

Ở chiều mua, cổ phiếu FPT và GMD được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lần lượt 293 tỷ và 188 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng từ 64 tỷ tới 83 tỷ đồng tại các mã VIX, DXG và NLG trong phiên hôm nay.

Chiều ngược lại, cổ phiếu HPG là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh 958 tỷ đồng. VPB cũng bị "xả" đột biến với giá trị 531 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng khoảng 300-400 tỷ còn có CTG, VCB và SSI.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 17 tỷ đồng. Theo đó, tại chiều mua, cổ phiếu SHS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 49 tỷ đồng; HUT, IDC và PVS xếp tiếp theo danh sách với giá trị mua ròng đạt 12-20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VFS cũng được rót ròng 7 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu MBS và CEO bị bán ròng mạnh lần lượt 45 tỷ và 23 tỷ đồng; APS, L14 và IDJ cũng bị bán ròng với giá trị dao động từ 4-7 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 146 tỷ đồng.

Chiều mua, cổ phiếu VEA là mã được rót ròng mạnh nhất 9 tỷ đồng. Xếp sau, NCS, MPC, CTX và F88 được mua ròng khoảng vài trăm triệu đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu OIL bị bán ròng với giá trị 109 tỷ, xếp sau, ACV cũng bị bán ròng 35 tỷ đồng. Ngoài ra, MCH, ABB cũng bị bán ròng vài tỷ đồng./.

