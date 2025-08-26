VN-Index tăng trở lại sau 2 phiên giảm mạnh

Sáng 26/8, chỉ số VN-Index có dấu hiệu cân bằng trở lại sau hai phiên giảm mạnh, dao động quanh mức tham chiếu khi chạm ngưỡng hỗ trợ. Độ rộng thị trường nghiêng về tích cực với 278 mã tăng so với 172 mã giảm trên toàn sàn.

Đóng cửa phiên sáng, VN-Index tăng 6,14 điểm lên 1.620,17 điểm; HNX-Index tăng 0,96 điểm lên 267,54 điểm. UPCOM-Index đứng vững ở 108,58 điểm.

Về diễn biến các ngành, ngành bất động sản ghi nhận mã nổi bật như VHM, DIG, KDH, VRE, VIC... đồng loạt tăng.

Ngành ngân hàng phân hóa rõ nét giữa một số mã hồi phục như SHB, MBB, ACB, TCB, MSB.. và nhóm giảm sâu như LPB, TPB, VCB, VPB...

Trong khi đó, ngành công nghệ, viễn thông và công nghiệp chịu áp lực điều chỉnh nhẹ.

Nhìn tổng quan, thị trường sáng nay có nhịp hồi phục sau 2 phiên giảm, dòng tiền tập trung vào các nhóm ngành bất động sản, thép và năng lượng với sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài ở mức mua ròng nhẹ.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Vietcombank khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường. Đồng thời, hiện thực hóa lợi nhuận đối với những mã đã ghi nhận đà tăng nóng trong thời gian vừa qua tại các nhịp hồi phục trong phiên và cùng với đó tranh thủ tìm kiếm những mã có tín hiệu giữ vững vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần.

Nhà đầu tư có thể cân nhắc canh những nhịp giảm mạnh trong phiên để giải ngân trước một phần và tìm kiếm cơ hội giải ngân thêm khi thị trường cân bằng trở lại. Một số nhóm ngành đáng chú ý bao gồm: bất động sản, chứng khoán và thép./.