Sắc xanh bao phủ trên thị trường khoán giúp VN-Index tăng gần 54 điểm

Ngày 26/8, thị trường chứng khoán ghi nhận phiên tăng trưởng ngoạn mục của số chính với đà phục hồi và dẫn dắt của nhóm cổ phiếu bluechip.

Thị trường đóng cửa, VN-Index tăng 53,6 điểm và lên mức 1.687 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng tăng mạnh với 9,21 điểm và lên mức 275,79 điểm, toàn thị trường có 633 mã tăng giá (trong đó 38 mã tăng kịch trần), 796 mã đi ngang và 176 mã giảm, (trong đó 15 mã giảm sàn).

Giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 42.640 tỷ đồng, tương ứng 1,61 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng. Trong đó, các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 146 tỷ đồng, cụ thể họ mua vào với giá trị 3.476 tỷ đồng và bán ra 3.330 tỷ đồng.

Trên thị trường, các mã VHM, VIC, TCB, CTG, HPG… chi phối lớn nhất vào đà tăng của VN-Index trong phiên.

Về diễn biến thị trường, lực bán chiếm ưu thế trong buổi sáng và khiến VN-Index mở cửa giảm nhẹ và về gần sát mốc 1.600 điểm. Sau đó, dòng tiền gia tăng với lực cầu tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, từ đó tạo hậu thuận giúp chỉ số hồi phục và lấy lại đà tăng.

Bước sang đợt giao dịch buổi chiều, lực cầu bắt đáy lan ra trên diện rộng và sẵn sàng thẩm thấu khối lượng lớn trên các nhóm ngành cổ phiếu. Theo đó, sắc xanh nhanh chóng phủ kín bảng điện tử.

Hôm nay, ngoại trừ hai nhóm ngành thương mại hàng thiết yếu, dịch vụ tiêu dùng đi ngược xu thế với mức vốn hóa giảm nhẹ dưới 1%. Còn lại các nhóm ngành khách đồng loạt tăng mức vốn hóa, đặc biệt nhóm dịch vụ tài chính tăng tới 6,24%. Các nhóm thương mại hàng không thiết yếu, bất động sản, phần cứng và thiết bị, năng lượng, tổ chức tín dụng cùng đồng loạt tăng từ 3%-4% giá trị vốn hóa.

Theo nhóm phân tích từ Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS), nhóm cổ phiếu bluechip đã dẫn dắt đà hồi phục và giúp VN Index tăng mạnh xấp xỉ 54 điểm. Trên thị trường, các tin tức nổi bật hỗ trợ tâm lý cho nhà đầu tư, cụ thể là Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 18.000 tỷ đồng trên thị trường mở. Tuần từ 18-25/08/2025, Ngân hàng Nhà nước đã đẩy mạnh phát hành mới trên kênh mua kỳ hạn chủ yếu nhằm đáp ứng khối lượng đáo hạn, tổng khối lượng lên đến 136.060 tỷ đồng ở lãi suất cố định 4%/năm, trong khi có 117.704 tỷ đáo hạn trên kênh này, chủ yếu tập trung vào phiên 22/08 và 25/08. Đáng chú ý, VCBS nhấn mạnh hoạt động xuất khẩu đã về đích của năm 2025 cho thấy phép thử 'sức bền' của khối doanh nghiệp./.

Fed phát tín hiệu hạ lãi suất, chứng khoán châu Á đồng loạt ‘tăng nóng’ Kỳ vọng Fed sớm nới lỏng đã chuyển “thận trọng thành niềm tin”, giúp các sàn chứng khoán châu Á như: Tokyo, Thượng Hải, Hong Kong, Seoul... đồng loạt tăng điểm trong phiên ngày 25/8.