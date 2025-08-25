Trung Quốc: Evergrande chính thức bị hủy niêm yết tại Hong Kong

Ngày 25/8, Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) đã hủy niêm yết cổ phiếu của Tập đoàn bất động sản China Evergrande, khép lại giai đoạn đầy biến động của doanh nghiệp từng được coi là biểu tượng tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc.

Quyết định này được đưa ra sau khi Evergrande không thể đáp ứng thời hạn nối lại giao dịch vào tháng Bảy, trong khi cổ phiếu đã bị đình chỉ từ đầu năm 2024.

Việc chính thức rời sàn chứng khoán đánh dấu bước thụt lùi của Evergrande, phản ánh quá trình lao dốc kéo dài của một tập đoàn từng giữ vai trò dẫn dắt trong thời kỳ tăng trưởng nóng của ngành bất động sản Trung Quốc.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Evergrande có vốn hóa hơn 50 tỷ USD, nhưng đến năm 2021 tập đoàn rơi vào cảnh vỡ nợ và tháng 1/2024 bị Tòa án Hong Kong ra lệnh thanh lý bắt buộc.

Theo báo cáo cập nhật của chuyên gia thanh lý tài sản Edward Middleton và Tiffany Wong, tổng số nợ của Evergrande đã vượt mức ước tính 27,5 tỷ USD trước đó.

Bên cạnh đó, các chuyên gia thanh lý đã tiếp quản điều hành hơn 100 công ty con trong hệ sinh thái của tập đoàn mẹ China Evergrande.

Sự sụp đổ của Evergrande cùng cuộc khủng hoảng bất động sản lan rộng từ năm 2020 đang thách thức tính bền vững của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khi giá nhà tại nhiều thành phố tiếp tục lao dốc và niềm tin người tiêu dùng suy giảm.

Sau hàng chục năm tăng trưởng nhờ làn sóng đô thị hóa và xây dựng ồ ạt, lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn từ năm 2020 trong bối cảnh chính quyền ban hành các quy định mới nhằm kiểm soát tình trạng vay vượt hạn mức của ngành.

Khủng hoảng bất động sản cũng làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng-yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hướng nền kinh tế Trung Quốc sang mô hình tăng trưởng dựa trên tiêu dùng nội địa, thay vì đầu tư đơn thuần.

Theo dữ liệu công bố hồi đầu tháng này, giá nhà mới tại 70 thành phố trên khắp Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng Bảy, phản ánh thị trường vẫn chưa tìm được điểm cân bằng./.

