Trung Quốc: Tập đoàn bất động sản Evergrande bị hủy niêm yết

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande sẽ bị hủy niêm yết khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 25/8 tới.

Trong hồ sơ được công bố ngày 12/8, Evergrande xác nhận đã nhận được thư từ Ủy ban Niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong về quyết định trên, viện dẫn Evergrande không đáp ứng các yêu cầu trong Hướng dẫn phục hồi do Sở Giao dịch áp dụng. Ngoài ra, hoạt động giao dịch cổ phiếu của công ty vẫn bị đình chỉ.

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng kéo dài của Evergrande, một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc.

Evergrande trước đây được gọi là Tập đoàn Hằng Đại, được thành lập tại thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc vào năm 1996.

Tháng 10/2009, công ty đã huy động được hơn 726,2 triệu USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong và đã trở thành nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai ở Trung Quốc theo doanh số bán hàng.

Tuy nhiên, Evergrande bị vỡ nợ vào tháng 12/2021, gây ra sự hoảng loạn trên thị trường.

Một làn sóng vỡ nợ theo sau, và thị trường bất động sản rộng lớn của Trung Quốc vẫn chưa phục hồi. Hàng chục dự án bị đình chỉ xây dựng, khiến nhiều người mua không nhận được nhà mới và gánh nợ nần chồng chất./.

