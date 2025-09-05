Thị trường chứng khoán cuối tuần chìm trong sắc đỏ, áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch cuối tuần 5/9 chứng kiến nhà đầu tư “chốt lời” ồ ạt, kéo thị trường chìm trong sắc đỏ, áp lực bán lan rộng ở hầu hết nhóm ngành, trong khi một số cổ phiếu vẫn giữ được đà tăng.

Kết phiên, VN-Index giảm 29,32 điểm xuống 1.666,97 điểm, HNX-Index giảm 3,32 điểm xuống 280,67 điểm, UPCOM-Index giảm 0,88 điểm xuống 110,97 điểm.

Thị trường có 477 mã giảm và 319 mã tăng. Trong rổ VN30, 24 mã giảm, 3 mã tăng và 3 mã tham chiếu.

Thanh khoản trên thị trường tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 54.100 tỷ đồng, riêng trên sàn HOSE đạt hơn 48.800 tỷ đồng, tăng gần 9.000 tỷ đồng so với phiên trước.

VN-Index mở cửa trong sắc xanh, vượt ngưỡng 1.700 điểm, nhưng áp lực “chốt lời” ồ ạt trong phiên chiều khiến chỉ số lao dốc và đóng cửa trong sắc đỏ.

Các mã tác động tiêu cực mạnh nhất gồm VCB, VPB, BID và VHM. Ngược lại, SJS, GVR, VJC và REE vẫn duy trì sắc xanh, có tác dụng nâng đỡ chỉ số VN-Index. Tại HNX, các mã SHS, MBS, IDC, NTP kéo chỉ số đi xuống.

Sắc đỏ bao phủ hầu hết các ngành. Ngành tài chính giảm mạnh nhất, chủ yếu do VCB, BID, TCB và VPB. Tiếp đến là ngành công nghệ thông tin và nguyên vật liệu cũng giảm mạnh. Ngược lại, ngành chăm sóc sức khỏe duy trì sắc xanh nhờ DHG, DBD, DCL và OPC.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng trở thành tâm điểm “chốt lời”, với SHB giảm 4,51%, MBB giảm 3,01%, MSB giảm 4,32%, BID giảm 3,34%, VIB giảm 3,05%, EIB giảm 3,52%, VPB giảm 4,01%, TPB giảm 4,19%, HDB giảm 2,56%. Nhóm chứng khoán cũng giảm mạnh: VND giảm 6,72%, VIX giảm 4%, SSI giảm 4,26%, VCI giảm 4,56%, HCM giảm 4,04%, FTS giảm 3%, BSI giảm 5,46%.

Nhóm bất động sản phân hóa, với VHM giảm 2,25%, KDH giảm 3,54%, PDR giảm 3,46%, DXG giảm 5,71%, TCH giảm 4,97%, IJC giảm 2,63%, nhưng vẫn có KBC tăng 2,11%, EVG tăng 6,54%, NBB tăng 6,92%, SJS tăng 6,94%, TN1 tăng 6,81%.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực bán ròng mạnh: HPG giảm 3,52%, HSG giảm 3,34%, MSN giảm 2,12%, MWG giảm 3,23%, VNM giảm 1,46%, FPT giảm 1,52%, GMD giảm 2,82%, EVF giảm 3,42%, BVH giảm 3,31%, POW giảm 3,58%, CII giảm 2,52%. Một số mã bất ngờ giữ được đà tăng như GVR tăng 1,02%, DPM tăng 1,3%, REE tăng 2,76%, VJC tăng 1,43%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 6 liên tiếp trên sàn HOSE với giá trị gần 1.400 tỷ đồng, tập trung VPB, VHM, MBB, HDB, TCB. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 69 tỷ đồng, chủ yếu SHS, PVS, PVI, VFS./.

VN-Index lập đỉnh lịch sử, chính thức vượt mốc 1.700 điểm Kết thúc phiên sáng 5/9, VN-Index tăng 9,01 điểm lên 1.705,3 điểm - mức cao kỷ lục lịch sử, chỉ số HNX-Index tăng 2,5 điểm lên 286,49 điểm, UPCoM-Index giảm nhẹ 0,13 điểm xuống 111,72 điểm.