Chứng khoán sáng 4/9: Giao dịch thận trọng, VN-Index giảm gần 3 điểm

Thị trường chứng khoán sáng 4/9 diễn biến giằng co, chỉ số dao động trong biên độ hẹp khi nhiều nhóm cổ phiếu phân hóa với sắc xanh-đỏ đan xen, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Kết thúc phiên sáng 4/9, VN-Index giảm 2,83 điểm xuống 1.678,47 điểm.

Khối lượng giao dịch đạt gần 661 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 18.800 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 154 mã tăng, 153 mã giảm và 58 mã đứng giá.

Trên HNX, HNX-Index tăng 0,86 điểm lên 283,46 điểm với hơn 58,3 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị hơn 1.378,1 tỷ đồng. Sàn có 67 mã tăng, 78 mã giảm và 53 mã đứng giá.

UPCOM-Index nhích 0,2 điểm lên 111,25 điểm, khối lượng giao dịch hơn 45,8 triệu cổ phiếu, giá trị 692,3 tỷ đồng; toàn sàn có 130 mã tăng, 76 mã giảm và 93 mã đứng giá.

Rổ VN30 phân hóa khi có 16 mã tăng, 12 mã giảm và 2 mã đứng giá.

Mức biến động không lớn, trong đó giảm mạnh nhất là VHM (-2,92%), MWG (-1,96%), VPB (-1,59%), VJC (-1,41%) và VIC (-1,2%).

Ở chiều ngược lại, HPG tăng 1,95%, FPT tăng 1,94%, LPB tăng 1,68%, VIB tăng 1,55% và TPB tăng 1,19%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán chìm trong sắc đỏ, trong khi nhóm bảo hiểm giao dịch tích cực với BVH, BMI, AIC, PGI, ABI, MIG, PTI tăng giá.

Nhóm viễn thông cũng khả quan khi không có mã giảm, các cổ phiếu FOX, MFX, TTN, VGI đều tăng. Phần lớn các nhóm ngành khác tiếp tục duy trì trạng thái phân hóa.

Với diễn biến hiện tại, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong phiên chiều, khi nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng, chờ thêm tín hiệu hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn./.

Chứng khoán Việt Nam sau kỳ nghỉ lễ sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành Áp lực chính lên thị trường đến từ nhóm ngân hàng, khi VCB, BID, CTG, ACB đều chìm trong sắc đỏ; trong khi nhóm dầu khí khởi sắc, với loạt mã PVC, PVB, PVS, PVD, BSR, PLX đồng loạt tăng giá.