Thị trường chứng khoán gần như đi ngang trong phiên giao dịch 3/9

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch ngày 3/9 trong trạng thái “lình xình,” VN-Index giảm 0,91 điểm, trong khi HNX-Index và UPCOM-Index duy trì sắc xanh.

Chốt phiên, VN-Index giảm 0,91 điểm xuống 1.681,3 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,3 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 37.321,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 212 mã tăng, 110 mã giảm và 54 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 2,72 điểm lên 282,7 điểm với hơn 121,2 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị hơn 2.957,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 118 mã tăng, 55 mã giảm và 48 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng nhẹ 0,05 điểm lên 111,05 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 65,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 898,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 143 mã tăng, 101 mã giảm và 94 mã đứng giá.

Trong phiên chiều, áp lực bán tiếp tục gia tăng, lấn át nỗ lực kéo chỉ số của bên mua, khiến VN-Index không thể thoát khỏi sắc đỏ. Về mức độ ảnh hưởng, VCB, VIC, VHM và VPB là những mã tác động tiêu cực nhất. Ở chiều ngược lại, HPG, BID, MBB và BSR giữ được sắc xanh, đóng góp tích cực, nâng đỡ thị trường.

Xét theo nhóm ngành, sắc xanh chiếm ưu thế ở phần lớn lĩnh vực. Nhóm cổ phiếu dầu khí tăng tích cực nhất, chủ yếu nhờ BSR tăng 3,96%, PLX tăng 1,25%, PVD tăng 3,29% và PVS tăng 3,54%. Tiếp đến là cổ phiếu ngành nguyên vật liệu và công nghệ thông tin.

Ở chiều ngược lại, bất động sản vẫn nhuộm đỏ với VIC giảm 2,57%, VHM giảm 1,72%, VRE giảm 0,82% và KBC giảm 0,13% kéo lùi chỉ số chung.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh. Trên HOSE, giá trị bán ròng đạt hơn 2.873 tỷ đồng, tập trung tại HPG bán ròng 944,37 tỷ đồng, VPB bán ròng 203,78 tỷ đồng, FPT bán ròng 200,02 tỷ đồng và MSN bán ròng 198,85 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 51 tỷ đồng, chủ yếu ở SHS bán ròng 70,07 tỷ đồng, CEO bán ròng 18,73 tỷ đồng, IDC bán ròng 8,22 tỷ đồng và VFS bán ròng 8,12 tỷ đồng.

Dù nhiều nhóm ngành giữ được sắc xanh, thị trường vẫn trong trạng thái “lình xình” khi áp lực bán tại các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục chiếm ưu thế. Điều này cho thấy dòng tiền đang phân hóa mạnh, khiến VN-Index khó tìm được động lực bứt phá./.

