Tiền tiếp tục đổ mạnh vào chứng khoán, VN-Index lập đỉnh lịch sử phiên sáng 29/8

Thị trường chứng khoán phiên sáng nay (29/8) diễn biến sôi động với dòng tiền ồ ạt đổ vào nhóm cổ phiếu trụ cột.

Sắc xanh lan tỏa ở ngân hàng và chứng khoán đã kéo VN-Index vươn lên mức cao nhất lịch sử.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 9,9 điểm, lên 1.690,76 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 761,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 22.018,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 177 mã tăng, 123 mã giảm và 63 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 4,73 điểm lên 281,36 điểm với hơn 85 triệu cổ phiếu được khớp, giá trị 1.869,6 tỷ đồng. UPCOM-Index cũng tăng 0,79 điểm, chốt phiên sáng tại 111,41 điểm, khối lượng hơn 55,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 583,1 tỷ đồng.

Trong nhóm ngân hàng, hầu hết mã đều tăng giá, chỉ còn CTG giảm nhẹ. Nhóm chứng khoán thậm chí bứt phá mạnh hơn với hàng loạt mã tăng trần như TVB, ORS, VND, WSS, AGR, trong khi các cổ phiếu còn lại cũng ghi nhận mức tăng mạnh, nhiều mã sát giá trần.

Rổ VN30 có 17 mã tăng, 10 mã giảm và 3 mã đi ngang. Nhóm cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ tiếp tục hút tiền, đồng loạt tăng giá. Ngược lại, nhóm viễn thông và công nghệ thông tin chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành còn lại phân hóa rõ rệt với sắc xanh-đỏ đan xen.

Dòng tiền tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt tập trung vào nhóm cổ phiếu trụ cột và chứng khoán, cho thấy tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Việc VN-Index lên mốc cao nhất lịch sử trong phiên sáng 29/8 cho thấy xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế, đồng thời củng cố kỳ vọng thị trường sẽ còn duy trì nhịp sôi động trong những phiên tới./.

