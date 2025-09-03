Chứng khoán Việt Nam sau kỳ nghỉ lễ sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thị trường chứng khoán phiên 3/9 mở cửa với sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành.

Áp lực từ nhóm ngân hàng khiến VN-Index giảm điểm, trong khi dầu khí trở thành điểm sáng nâng đỡ thị trường.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 6,64 điểm xuống 1.675,57 điểm, với khối lượng giao dịch đạt hơn 728,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 20.376,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 188 mã tăng giá, 134 mã giảm giá và 44 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,36 điểm lên 281,34 điểm, thanh khoản đạt hơn 71,8 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 1.770,6 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 82 mã tăng, 55 mã giảm và 60 mã đứng giá.

Trong khi đó, UPCOM-Index tăng 0,72 điểm lên 111,27 điểm, với hơn 31,2 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị hơn 488,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 119 mã tăng, 86 mã giảm và 83 mã đứng giá.

Đáng chú ý, rổ VN30 có tới 22 mã giảm và chỉ 8 mã tăng, kéo chỉ số VN30-Index lùi 12,49 điểm xuống 1.852,89 điểm. Mức biến động của các cổ phiếu trong nhóm này không quá lớn. HPG tăng mạnh nhất với 3,27%, trong khi ở chiều ngược lại, VJC giảm 3%, VHM mất 2,97% và VIC lùi 2,26%.

Áp lực chính lên thị trường đến từ nhóm ngân hàng, khi loạt mã trụ cột như VCB, BID, CTG, ACB đều chìm trong sắc đỏ. Cùng với đó, nhóm bảo hiểm, chứng khoán, công nghệ thông tin cũng điều chỉnh giảm.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí khởi sắc, với loạt mã PVC, PVB, PVS, PVD, BSR, PLX đồng loạt tăng giá, phần nào giúp thị trường cân bằng. Các nhóm ngành còn lại diễn biến phân hóa, xen lẫn cả sắc xanh và đỏ.

Nhìn chung, sau kỳ nghỉ lễ, thị trường vẫn trong trạng thái thăm dò khi dòng tiền chưa bứt phá, khiến các chỉ số dao động quanh mốc tham chiếu và xu hướng chung chưa rõ ràng./.

