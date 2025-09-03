Chứng khoán châu Á chịu sức ép trong phiên giao dịch đầu tuần

Các thị trường chứng khoán châu Á chịu sức ép trong phiên sáng 3/9, trong lúc giá vàng tiếp tục đà tăng giá trong sáu phiên sau khi đạt mức cao kỷ lục, do các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn sau đợt bán tháo trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu.

Chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,1%. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,1%, xuống 25.534,44 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,6%, xuống 3.837,61 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,9% sau số liệu GDP quý II/2025 được công bố.

Tại Nhật Bản, thị trường chứng khoán nước này chịu sức ép do bất ổn chính trị trong nước. Chỉ số Nikkei 225 giảm 0,3% xuống 42.165,54 điểm khi mở cửa giao dịch.

Trong phiên này, giá vàng giao ngay lập kỷ lục mới khi thị trường châu Á mở cửa, tăng 0,4% lên 3.546,96 USD/ounce. Giá đã tăng 5% trong sáu ngày qua, trong bối cảnh các nhà giao dịch lo lắng về tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi Tổng thống Donald Trump nỗ lực sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook.

Trong khi đó, sự trượt giá toàn cầu của trái phiếu dài hạn đã lan sang châu Á, do lo ngại về nợ công và tăng trưởng kinh tế gia tăng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm đạt mức chưa từng có là 3,255%, sau khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cùng kỳ cũng tăng, do các nhà đầu tư lo ngại về quy mô nợ ở các quốc gia từ Nhật Bản đến Mỹ.

Sự chú ý chuyển sang số liệu về lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu để tìm dấu hiệu cho thấy các quốc gia đang ứng phó với chế độ thuế quan khó lường của Tổng thống Mỹ ra sao và số liệu việc làm quan trọng của Mỹ được công bố ngày 5/9 để tìm tín hiệu về việc Fed cắt giảm lãi suất.

Ngày 2/9, ông Trump cho biết chính quyền của ông sẽ yêu cầu Tòa án Tối cao ra phán quyết nhanh chóng về các mức thuế quan mà Tòa phúc thẩm đã tuyên bố là bất hợp pháp vào tuần trước. Tòa án đã cho phép các mức thuế quan này được duy trì đến ngày 14/10.

Về tình hình nền kinh tế Mỹ, số liệu công bố ngày 2/9 cho thấy hoạt động sản xuất của nước này đã giảm tháng thứ sáu liên tiếp trong tháng 8/2025 do các nhà máy chịu những tác động của thuế nhập khẩu. Số liệu về chỉ số nhà quản trị mua hàng của Khu vực sử dụng đồng euro và Anh dự kiến được công bố vào ngày 4/9.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố sau số liệu việc làm tư nhân, mang lại cái nhìn rõ nét hơn về thị trường lao động vốn đang là trọng tâm của cuộc tranh luận chính sách tại Fed. Thị trường dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất vào cuối tháng này, với xác suất 89% là sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản.

Tại Việt Nam, sáng 3/9, chỉ số VN-Index giảm 10,65 điểm, hay 0,63%, xuống 1.671,56 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,82 điểm, hay 0,29%, lên 280,8 điểm./.

Lo ngại về Fed và thuế quan "nhấn chìm" chứng khoán thế giới Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Cục Dự trữ Liên bang (Fed), sự bất định về thuế quan và tình hình tài chính công của châu Âu đều đang đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư.