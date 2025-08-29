Chứng khoán phiên cuối tháng 8: Dòng tiền tập trung nhóm ngân hàng, chứng khoán

Dù là phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8, trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, thị trường chứng khoán vẫn diễn biến sôi động. Dòng tiền tập trung ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, nhưng đà tăng bị thu hẹp do một số trụ giảm giá.

Rổ VN30 có 15 mã giảm, 13 mã tăng, 2 mã đi ngang. Trong số đó, VIC, FPT, VCB và GAS chịu áp lực bán, ảnh hưởng tiêu cực tới VN-Index, trong khi VPB, HDB, MBB và HPG tác động tích cực.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán duy trì đà tăng suốt phiên; các mã chứng khoán PSI, TVB, ORS, VND, TCI, WSS, AGR, DSE tăng mạnh, thậm chí kịch trần. Ngược lại, cổ phiếu dầu khí, công nghệ thông tin, viễn thông chìm trong sắc đỏ.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 3.623 tỷ đồng trên HOSE, tập trung MBB (434,68 tỷ), HPG (373,81 tỷ), FPT (355,78 tỷ) và SSI (338,06 tỷ).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 61 tỷ đồng, chủ yếu SHS (77,98 tỷ), IDC (16,62 tỷ), VFS (6,71 tỷ) và EVS (2,64 tỷ).

Chốt phiên giao dịch 29/8, VN-Index tăng 1,35 điểm lên 1.682,21 điểm, khối lượng giao dịch hơn 1,52 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 44.970,4 tỷ đồng, với 172 mã tăng, 149 mã giảm và 56 mã đi ngang.

HNX-Index tăng 3,35 điểm lên 279,98 điểm, khối lượng hơn 146,1 triệu cổ phiếu, giá trị gần 3.220 tỷ đồng, gồm 86 mã tăng, 70 mã giảm và 74 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,38 điểm lên 111 điểm, khối lượng hơn 96,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.106,6 tỷ đồng, với 203 mã tăng, 102 mã giảm và 138 mã đi ngang.

Phiên cuối tháng 8 ghi nhận thị trường giao dịch sôi động nhưng đà tăng bị hạn chế do áp lực từ nhóm trụ. Dòng tiền vẫn ưu tiên cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, tạo nền tảng tích cực trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, trong khi sự thận trọng của nhà đầu tư khiến nhóm dầu khí và công nghệ giảm giá./.

