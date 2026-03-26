VN-Index điều chỉnh, cổ phiếu dịch vụ truyền thông tăng mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam quay đầu giảm điểm trong phiên 26/3, chấm dứt chuỗi hồi phục hơn 66 điểm trong hai phiên trước đó, khi áp lực chốt lời gia tăng trên diện rộng.

Ngược lại, cổ phiếu dịch vụ truyền thông đi ngược dòng, nổi bật với mức tăng ấn tượng.

Mở cửa phiên sáng, VN-Index vẫn duy trì sắc xanh trong vài phút đầu nhưng nhanh chóng đảo chiều và chìm trong sắc đỏ đến hết phiên.

Kết thúc giao dịch, VN-Index giảm 13,56 điểm xuống 1.644,63 điểm, chính thức đánh mất mốc 1.650 điểm. VN30-Index giảm 23,48 điểm xuống 1.791,25 điểm. HNX-Index giảm 1,46 điểm xuống 248,21 điểm, trong khi UPCOM-Index gần như đi ngang khi tăng nhẹ 0,02 điểm lên 123,76 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 407 mã giảm so với 275 mã tăng; trong đó có 15 mã tăng trần và 10 mã giảm sàn, bên cạnh 859 cổ phiếu đứng giá. Thanh khoản trên HOSE đạt khoảng 22.292 tỷ đồng, tiếp tục duy trì ở mức ảm đạm.

Trong các nhóm ngành, phần lớn cổ phiếu vẫn giảm điểm, đặc biệt là ngân hàng, công nghệ thông tin, chứng khoán, bất động sản, nguyên vật liệu, tiện ích, tiêu dùng thiết yếu và không thiết yếu.

Ngược lại, nhóm dịch vụ truyền thông nổi bật với mức tăng 9,4%, nhờ động lực từ VGI tăng 11,64%, FOX tăng 3,7% và CTR tăng 2,66%. Hai cổ phiếu DCM và VTP cũng gây chú ý với mức tăng trần, là “mảng tím” sáng nhất thị trường.

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ trong phiên hôm nay. Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 746 tỷ đồng, dẫn đầu là quỹ FUEVFVND bị xả 353 tỷ đồng, theo sau là FPT (246 tỷ đồng) và VCB (103 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 40 tỷ đồng, còn trên UPCOM khối ngoại mua ròng 5 tỷ đồng.

Như vậy, sau hai phiên hồi phục mạnh, thị trường có nhịp điều chỉnh kỹ thuật với áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu lớn, trong khi một số cổ phiếu dẫn dắt vẫn giữ được đà tăng./.

