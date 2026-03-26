Chứng khoán Mỹ khởi sắc nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trong phiên 25/3 trong bối cảnh giá dầu sụt giảm trước kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 305,43 điểm, hay 0,66%, lên 46.429,49 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 35,53 điểm, hay 0,54%, đạt 6.591,90 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 167,93 điểm, hay 0,77%, dừng ở mức 21.929,83 điểm.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi xác nhận các cơ quan chức năng nước này đang xem xét những đề xuất từ Mỹ, song ông cũng khẳng định Iran không có ý định tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Trước đó, Iran từng tuyên bố những đề nghị của Mỹ là quá mức và lên tiếng yêu cầu quyền chủ quyền đối với Eo biển Hormuz.

Những thông điệp trái chiều đã khiến thị trường giao dịch đầy biến động.

Ông Michael James, chuyên gia giao dịch cổ phiếu tại Rosenblatt Securities, nhận định rằng tâm lý nhà đầu tư đang khá căng thẳng khi các diễn biến thị trường phần lớn bị chi phối bởi tin tức và kỳ vọng của giới đầu tư.

Tuy nhiên, bất kỳ tín hiệu liên lạc nào giữa hai quốc gia cũng mang lại hy vọng cho thị trường, đặc biệt là sau khi Mỹ phát đi tín hiệu tìm kiếm một lệnh ngừng bắn và khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch cho khoảng 20% sản lượng dầu mỏ thế giới.

Ông Gene Goldman, Giám đốc Đầu tư tại Cetera Investment Management, cho rằng sự lạc quan đang xuất hiện khi các đề xuất và phản hồi giữa hai bên được xem là bước đệm cho những cuộc đàm phán tiếp theo. Dẫu vậy, ông Goldman cũng dự báo biến động thị trường sẽ vẫn ở mức cao cho đến khi có sự rõ ràng về thời điểm kết thúc chiến tranh.

Tại Việt Nam, khép phiên 25/3, chỉ số VN-Index tăng 43,42 điểm (2,69%) lên 1.658,197 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 5,86 điểm (2,4%) lên 249,67 điểm./.

