Ngành chứng khoán đặt mục tiêu tăng trưởng đột phá đón sóng nâng hạng thị trường

Mùa Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của các công ty chứng khoán diễn ra sôi động trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng.

Ngày 20/4, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS; HoSE: VPX) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, phê duyệt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 11.074 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 6.453 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 39% và 44% so với năm trước. Đây là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng kép 32% mỗi năm, hướng tới vị thế dẫn đầu thị trường về cả quy mô tài sản lẫn lợi nhuận vào năm 2030.

Hội đồng quản trị của VPBankS đã trình bày kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 4.476 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2024. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của công ty đã vượt ngưỡng 73.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay margin và ứng trước đạt hơn 34.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng ghi dấu ấn lần đầu tiên vươn lên top 10 công ty có thị phần môi giới cao nhất trên cả ba sàn, chiếm 3,21% trên sàn HoSE và đứng vị trí thứ hai về doanh thu mảng ngân hàng đầu tư. Bên cạnh đó, nguồn lực tài chính của VPBankS đã được củng cố vững chắc sau thương vụ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục khi đưa vốn chủ sở hữu lên gần 34.000 tỷ đồng, mức cao thứ hai trên toàn thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu tham vọng trong năm 2026, VPBankS cho biết xác định tận dụng tối đa lợi thế huy động vốn và năng lực quản trị từ hệ sinh thái ngân hàng mẹ VPBank cùng sự đồng hành của đối tác chiến lược Ngân hàng Sumitomo Mitsui-Nhật bản (SMBC). Trong mảng cho vay margin và môi giới, công ty này chú trọng hoàn thiện bộ sản phẩm tài chính toàn diện và nâng cao hiệu quả mô hình phân phối hybrid trên nền tảng giao dịch hiện đại. Hoạt động ngân hàng đầu tư sẽ tiếp tục khai thác lợi thế từ đội ngũ tư vấn chuyên sâu để thực hiện các thương vụ bảo lãnh phát hành và tư vấn quy mô lớn. Đối với mảng tự doanh, doanh nghiệp hiện tập trung vào chiến lược đầu tư các lô riêng lẻ của cổ phiếu niêm yết và các cơ hội đầu tư chọn lọc. Đặc biệt, VPBankS tiếp tục xác định công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) là trọng tâm đầu tư để giải quyết bài toán tối ưu vận hành, quản trị rủi ro và nâng cao trải nghiệm khách hàng, tạo dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn.

(Ảnh: Vietnam+)

Ông Nhâm Hà Hải, Tổng Giám đốc công ty chia sẻ trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ưu tiên tăng trưởng cùng cơ hội nâng hạng thị trường sẽ là đòn bẩy quan trọng để VPBankS hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Về công tác nhân sự, đại hội đã thông qua việc kiện toàn bộ máy quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với 3 thành viên, trong đó bà Hồ Thúy Nga giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Lương Tân giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị và bà Trần Ngọc Lan giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Cùng chung triển vọng của ngành, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (HNX: SHS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 17/4. Tại đây, cổ đông đã thảo luận và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, phương án tăng vốn, phân phối lợi nhuận và định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn 2026-2030.

Đáng chú ý, SHS đã thông qua kế hoạch chuyển đổi mô hình sang định chế tài chính đầu tư thế hệ mới với trọng tâm là quản lý tài sản. Trong đó, SHS đặt mục tiêu doanh thu 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.718 tỷ đồng của năm 2026, đồng thời trình phương án tăng vốn điều lệ lên trên 10.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng, chào bán riêng lẻ và chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi dành cho người lao động. Doanh nghiệp này dự kiến chi trả cổ tức tổng tỷ lệ 10% bằng tiền mặt và cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích thiết thực cho cổ đông trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ.

Cùng thời điểm, Công ty cổ phần Chứng khoán DSC (HoSE: DSC) cũng ghi nhận năm 2025 bứt phá với mức lãi kỷ lục 344 tỷ đồng và đặt kế hoạch lợi nhuận 356 tỷ đồng cho năm 2026. Tâm điểm của DSC là chiến lược tìm kiếm cổ đông chiến lược từ các định chế tài chính lớn với mức giá chào bán tối thiểu 20.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên nền tảng tài chính minh bạch và không nợ xấu.

Những chuyển động quyết liệt từ các doanh nghiệp chứng khoán diễn ra ngay sau khi FTSE Russell chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường Việt Nam lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp từ ngày 21/9/2026, kỳ vọng mở cửa cho dòng vốn ngoại quy mô lớn đổ vào thị trường Việt Nam. Theo đó, sự đồng thuận của các thành viên thị trường cùng lộ trình nâng hạng rõ ràng được dự báo sẽ nâng cao tính thanh khoản, khẳng định vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng đột phá cho các công ty chứng khoán trong chu kỳ phát triển mới./.

Ngày 2/4, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số." Kết luận nêu rõ quan điểm: "Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng '2 con số' gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiên định mục tiêu, hành động quyết liệt, hiệu quả; Đánh giá sát tình hình, linh hoạt các giải pháp vượt qua khó khăn của năm 2026, bứt phá trong giai đoạn 2027-2030." Theo đó, mục tiêu trong năm 2006 và những năm tiếp theo là phát triển nhanh, bền vững đất nước; Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; Cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

