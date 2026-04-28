Bộ Nội vụ dự kiến tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7

Ngày 28/4, tại Họp báo của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, cho biết thực hiện sự phân công của Chính phủ, căn cứ Kết luận 83-KL/TW và Kết luận 206-KL/TW của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trong đó, Bộ Nội vụ dự kiến điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026, tương đương tăng khoảng 8%.

Cụ thể, Bộ Nội vụ xây dựng mức điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo dự thảo Nghị định dựa trên cơ sở Ban cán sự đảng Chính phủ đã báo cáo và được Bộ Chính trị thống nhất. Ông Cường cho hay Bộ Nội vụ cùng với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định và gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Họp báo Bộ Nội vụ vào ngày 28/4. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 24/4 vừa qua, ông Cường chia sẻ Bộ Tư pháp cũng đã tổ chức họp thẩm định đối với dự thảo Nghị định. Sau khi có kết luận và báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ cũng sẽ hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Chính phủ. Nếu được Chính phủ thông qua thì nghị định về điều chỉnh mức tăng mức lương cơ sở sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026./.

