Quảng Ngãi: Tri ân những người lính bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Sáng 2/5, tại đình làng An Vĩnh, Ban Khánh tiết đình làng An Vĩnh (Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã long trọng tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.

Đây là nghi lễ truyền thống mang đậm giá trị nhân văn, tri ân những hùng binh năm xưa đã có công cắm mốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Theo tư liệu lịch sử, ngay từ cuối thế kỷ 16 hoặc đầu thế kỷ 17, Chúa Nguyễn đã cho lập đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải để thực thi chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hàng năm, 70 suất lính là những trai tráng khỏe mạnh, giỏi bơi lội tại các làng An Vĩnh, An Hải vùng cửa biển Sa Kỳ và đảo Lý Sơn được tuyển chọn để đi làm nhiệm vụ.

Hành trình của các hùng binh kéo dài suốt 6 tháng (từ tháng 2 đến tháng 8 âm lịch) trên những chiếc thuyền câu nhỏ bé giữa trùng khơi đầy bất trắc. Chính vì sự hiểm nguy “đi không hẹn ngày về," người lính khi ra đi phải mang theo một đôi chiếu, 7 đòn tre, 7 sợi dây mây và 1 thẻ bài. Nếu không may ngã xuống, đồng đội sẽ dùng chiếu bó xác, dùng dây mây thắt lại và thả trôi cùng thẻ bài ghi tên tuổi, đơn vị với hy vọng thi hài người lính có thể trôi về bản quán.

Để tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho người lính, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa đã hình thành.

Tại buổi lễ, thầy phù thủy sẽ nặn các hình nhân bằng bột gạo hoặc đất sét để làm “người thế mạng."

Sau nghi thức bắt ấn trừ tà và đọc văn tế, người lính được coi như “đã chết một lần," các rủi ro đã có hình nhân gánh chịu, từ đó họ vững tin hơn để đương đầu với sóng dữ.

Trong không khí trang nghiêm, các bô lão và nhân dân Lý Sơn đã thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống như Lễ tế tiền hiền, Lễ Thả thuyền tán và bài ngà. Tiếng ốc u vang lên hòa cùng tiếng trống, chiêng, tái hiện lại không khí hào hùng của đội hùng binh năm xưa. Sau phần lễ, 5 mô hình thuyền câu chứa phẩm vật và bài vị các binh sỹ được thả ra biển, mang theo nguyện ước về sự bình an và siêu thoát cho những người đã khuất.

Ông Trần Cường, Trưởng Ban Khánh tiết đình làng An Vĩnh, chia sẻ: “Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa không chỉ là tâm nguyện của người dân Lý Sơn để tưởng nhớ cha ông, mà còn là sợi dây kết nối thế hệ trẻ với lịch sử dân tộc, hun đúc lòng yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc."

Nghi lễ này không chỉ có giá trị tâm linh mà còn là bằng chứng lịch sử sống động, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngay sau phần lễ chính là Hội đua thuyền tứ linh truyền thống nhằm tái hiện phần tuyển chọn những dân binh khỏe mạnh, giỏi nghề đi biển, bổ sung vào đội Hoàng Sa Bắc hải làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa./.

