Quảng Ninh: Sập nhà dân khi đang sửa chữa, một người tử vong

Vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 3/5, tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh, một vụ sập nhà dân nghiêm trọng đã xảy ra trong quá trình tự ý cải tạo, sửa chữa, khiến một người tử vong và hai người bị thương.

Thông tin ban đầu từ Ủy ban Nhân dân phường Bình Khê cho biết tại số nhà 381, đường ĐT 326, khu Thượng 2, phường Bình Khê, căn nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập khi đang thi công cải tạo, khiến 3 người mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an, Quân sự phường Bình Khê phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) huy động tối đa nhân lực, phương tiện triển khai cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa được 2 nạn nhân bị thương đi cấp cứu là ông Lương Xuân Viết (sinh năm 1980, trú tại Quảng Ninh) và ông Đặng Văn Phiêu (sinh năm 1968, trú tại Hải Phòng).

Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy là ông Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1963, chủ hộ) đã tử vong dưới khu vực sập đổ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân phường Bình Khê đã tổ chức đoàn thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân theo quy định để sớm ổn định tình hình địa phương.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời xem xét trách nhiệm liên quan đến việc tự ý cải tạo, sửa chữa công trình.

Qua sự cố này, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về xây dựng khi cải tạo nhà ở; tuyệt đối không tự ý tháo dỡ kết cấu chịu lực và cần thuê đơn vị chuyên môn thực hiện để đảm bảo an toàn, tránh những hậu quả đáng tiếc./.

