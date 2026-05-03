Phú Thọ: Dông lốc diện rộng và mưa đá gây thiệt hại về tài sản cho dân

Từ đêm 2 đến ngày 3/5, tại Phú Thọ xảy ra dông lốc diện rộng, cục bộ một số nơi xuất hiện mưa đá, gây thiệt hại về tài sản.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Phú Thọ, tính đến 16 giờ ngày 3/5, toàn tỉnh ghi nhận 376 ngôi nhà bị ảnh hưởng, chủ yếu tốc mái, vỡ ngói, tập trung tại các xã: Yên Sơn, Kim Bôi, Cao Phong và Hải Lựu.

Mưa to kèm dông lốc đã khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu tại các xã Yên Sơn, Phù Ninh, Dân Chủ, Hoàng An, Yên Lãng… bị đổ, hư hại do dông lốc; làm tốc mái hơn 150 m2 mái nhà văn hóa thôn Dừa Lẽ (xã Hải Lựu); gây sạt lở khoảng 50 m bờ kè tuyến đường đang thi công tại thôn Đồng Dong (xã Yên Lãng); làm đổ khoảng 80 m tường rào chùa Thiên Hương (xã Phù Ninh). Tại xã Hiền Quan, cây xanh bị gãy, đổ làm hư hỏng 2 ôtô và hơn 30m2 nhà xưởng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ," bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Các lực lượng tại cơ sở đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống.

Đối với diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương đề nghị Xí nghiệp Thủy nông khẩn trương vận hành hệ thống tiêu thoát nước, tránh ngập úng kéo dài. Đồng thời, lực lượng khuyến nông cơ sở phối hợp trưởng khu dân cư hướng dẫn người dân dựng lại cây trồng, chăm sóc, phục hồi sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tại các khu vực bị ảnh hưởng như tường rào chùa Thiên Hương (xã Phù Ninh) và điểm sạt lở trên tuyến đường giao thông tại xã Yên Lãng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo khoanh vùng nguy hiểm, nghiêm cấm người dân tiếp cận nhằm bảo đảm an toàn./.

