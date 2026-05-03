Bước tiến công nghệ của châu Âu trong dự báo thời tiết cực đoan

Sự xuất hiện của vệ tinh MTG-I2 đang mở ra bước tiến mới cho lĩnh vực quan sát khí tượng tại châu Âu, khi cho phép các nhà dự báo theo dõi diễn biến thời tiết với tốc độ và độ chi tiết chưa từng có. Nhờ công nghệ tiên tiến, thế hệ vệ tinh mới này có khả năng cung cấp hình ảnh gần như theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả cảnh báo sớm các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là dông bão.



Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, được đánh giá là bước nhảy vọt về công nghệ quan sát Trái Đất, MTG-I2 sở hữu kích thước lớn cùng hệ thống cảm biến hiện đại, tập trung theo dõi khu vực châu Âu với tần suất cập nhật dữ liệu vượt trội so với các thế hệ trước.

Nếu các vệ tinh khí tượng hiện nay cần khoảng 10 phút để tạo ra một ảnh quan sát hoàn chỉnh thì MTG-I2 chỉ mất 2 phút 30 giây. Tốc độ này giúp các chuyên gia khí tượng theo dõi sát sao những biến đổi rất nhanh trong khí quyển, nhất là các quá trình đối lưu, yếu tố hình thành nên các cơn dông nguy hiểm.

Ngoài ra, nhờ khả năng quan sát chi tiết hơn, các nhà khí tượng không chỉ phát hiện sự xuất hiện của dông mà còn có thể theo dõi toàn bộ quá trình phát triển, biến đổi của hệ thống mây đối lưu.



Ông Sylvain Le Moal - Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng vũ trụ thuộc Cơ quan Khí tượng Pháp - cho biết hiện các chuyên gia đã có thể phân tích cấu trúc bên trong các khối mây dông, xác định chính xác các khu vực đối lưu mạnh nhất, nơi tiềm ẩn nguy cơ thời tiết cực đoan cao nhất.

Ngoài ra, công nghệ mới còn cho phép thu thập dữ liệu về tiềm năng đối lưu khí quyển, qua đó nhận diện nguy cơ hình thành dông trước cả khi các đám mây thực sự xuất hiện. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong công tác cảnh báo sớm các hiện tượng nguy hiểm như gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ hay các ổ dông di chuyển chậm có khả năng gây lũ quét.



MTG-I2 thuộc nhóm vệ tinh chuyên phục vụ công tác dự báo ngắn hạn, với thời gian dự báo từ vài giờ đến khoảng một ngày. Giới chuyên môn đánh giá loại vệ tinh này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ ứng phó thiên tai và giảm thiểu thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

MTG-I2 không hoạt động độc lập mà là một mắt xích trong hệ thống vệ tinh khí tượng đồng bộ của châu Âu, được phát triển thông qua nhiều năm hợp tác giữa Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và các đối tác công nghiệp.

Việc đưa MTG-I2 vào hoạt động không chỉ đánh dấu thành quả của quá trình đầu tư dài hạn cho khoa học vũ trụ, mà còn mở ra giai đoạn khai thác dữ liệu khí tượng mới với độ chính xác và khả năng phản ứng nhanh cao hơn, qua đó nâng cao năng lực bảo vệ tính mạng và tài sản của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng./.

Italy thiệt hại gần 12 tỷ euro vì thời tiết cực đoan trong năm 2025 Với 376 sự kiện thời tiết cực đoan được ghi nhận, Italy chịu thiệt hại gần 12 tỷ euro trong năm 2025, phản ánh tác động ngày càng nặng nề của biến đổi khí hậu đối với kinh tế đất nước hình chiếc ủng.

​

​

​