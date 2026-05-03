Áo bắt giữ đối tượng liên quan thuốc diệt chuột trong sản phẩm HiPP

Cảnh sát Áo ngày 2/5 thông báo đã bắt giữ một nghi phạm 39 tuổi liên quan đến vụ phát hiện thuốc diệt chuột trong sản phẩm ăn dặm trẻ em HiPP tại Trung Âu hồi trung tuần tháng trước.

Trong thông báo, Văn phòng Cảnh sát Hình sự bang Burgenland, miền Đông nước Áo, cho biết dưới sự chỉ đạo của các công tố viên, cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi phát hiện chất độc trong một lọ thức ăn trẻ em mua tại một siêu thị ở thành phố Eisenstadt hôm 18/4.

Hiện nghi phạm đang bị thẩm vấn và cảnh sát sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật ngay khi có thông tin xác thực.

Trước đó, Văn phòng công tố Burgenland cũng đã tuyên bố mở cuộc điều tra về nghi ngờ “cố ý gây nguy hiểm cho công chúng.” Các cơ quan chức năng không loại trừ khả năng vụ việc có liên quan đến âm mưu tống tiền.

Cảnh sát Áo xác nhận đã tìm thấy thuốc diệt chuột bên trong một lọ thức ăn dặm “Cà rốt và Khoai tây” của HiPP dành cho trẻ từ 5 tháng tuổi, sau khi một khách hàng ở bang Burgenland giao nộp lọ thức ăn vì thấy có dấu hiệu khả nghi dù vẫn chưa sử dụng.

Kiểm tra sau đó phát hiện có 5 lọ thức ăn bị "tác động" trước khi được đưa ra thị trường tiêu thụ, với các đặc điểm chung gồm nhãn trắng có vòng tròn đỏ dưới đáy, nắp hỏng hoặc đã được mở, có mùi bất thường hoặc không phát ra tiếng “bật” khi mở nắp lần đầu-dấu hiệu cho thấy sản phẩm có thể đã bị can thiệp.

Sau đó, HiPP đã phải thu hồi tất cả các sản phẩm khỏi chuỗi siêu thị SPAR lớn nhất tại Áo, cũng như tại Slovakia và Cộng hòa Séc. Sản phẩm tại các thị trường châu Âu khác không thuộc diện bị ảnh hưởng./.

Áo xác định có thuốc diệt chuột trong sản phẩm HiPP dành cho trẻ em Các mẫu dương tính với chất độc được xác định thuộc dòng thực phẩm “Cà rốt và Khoai tây” dành cho trẻ từ 5 tháng tuổi, loại lọ 190g, phân phối thông qua hệ thống siêu thị SPAR.

​