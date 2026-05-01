Anh nâng cảnh báo khủng bố lên mức "nghiêm trọng"

Ngày 30/4, Bộ Nội vụ Anh cho biết mức độ đe dọa khủng bố của Vương quốc Anh đã được nâng lên mức "nghiêm trọng," mức cao thứ hai trong hệ thống năm cấp, sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào người Do Thái xảy ra hôm 29/4 tại London.

Tuyên bố của Bộ Nội vụ Anh viết: "Trung tâm Phân tích Khủng bố Liên hợp (JTAC) hôm nay đã... nâng Mức độ Đe dọa Quốc gia của Vương quốc Anh từ mức đáng kể, có nghĩa là một cuộc tấn công có khả năng xảy ra, lên mức nghiêm trọng, tức là một cuộc tấn công rất có khả năng xảy ra trong 6 tháng tới."

Theo JTAC - trực thuộc các cơ quan an ninh của Anh - mức độ đe dọa đã ở mức đáng kể kể từ tháng 2/2022, nhưng đã được nâng cấp sau vụ việc hôm 29/4, khi hai người đàn ông Do Thái bị đâm dao tại khu Golders Green, phía Bắc London.

Cảnh sát London đang điều tra vụ việc theo hướng "tấn công khủng bố," trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công bài Do Thái trong những tuần gần đây.

Vụ việc xảy ra vào cuối buổi sáng 29/4 tại khu Golders Green, nơi có đông người Do Thái sinh sống, khi nhóm tuần tra cộng đồng Shomrim phát hiện 1 người đàn ông cầm dao tìm cách tấn công người dân.

Các thành viên của nhóm này đã hỗ trợ khống chế nghi phạm trước khi cảnh sát đến.

Lực lượng cấp cứu tình nguyện Hatzola cũng đã hỗ trợ sơ cứu nạn nhân tại hiện trường, sau đó chuyển họ đến bệnh viện.

Hai nạn nhân bị thương hiện trong tình trạng ổn định. Nhà vua Charles III và Thủ tướng Keir Starmer đã lên án mạnh mẽ vụ việc.

Theo các tổ chức giám sát, số vụ việc mang tính thù ghét tôn giáo tại Anh đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt từ sau khi nổ ra xung đột giữa Israel và Phong trào Hamas tại Dải Gaza, làm gia tăng tâm lý lo ngại trong cộng đồng Do Thái cũng như các nhóm thiểu số khác./.

