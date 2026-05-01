Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) vừa là ngày hội lớn của toàn dân tộc, vừa là dịp kỷ niệm 10 năm ngày chính thức thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga.

Đến chúc mừng những người lính áo xanh nhân dịp này có Tham tán Công sứ Đoàn Tuấn Cường, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam trong thời chiến tranh Nikolai Kolesnik và đông đảo đại diện các hội, đoàn Việt Nam tại Liên bang Nga.



Cách đây đúng 51 năm, cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bước vào giai đoạn ác liệt và quyết định. Đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đúng 11h30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ giải phóng của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc lập. Sự kiện này đánh dấu thời khắc lịch sử quan trọng: xe tăng quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc lập, Tổng thống ngụy Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

Kể từ đó, Việt Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước hoàn toàn được thống nhất. Quân và dân Việt Nam đã thực hiện được nguyện vọng thiêng liêng của Bác Hồ là hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các hội đoàn tặng hoa chúc mừng các cựu chiến binh trong ngày Chiến thắng 30/4. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

51 năm đã đi qua, song thời khắc ấy luôn vẹn nguyên ý nghĩa thiêng liêng với những người từng khoác áo lính và nay đang sinh sống và làm việc tại Liên bang Nga.



Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga Lưu Công Niệm không nén được xúc động khi nhớ tới Bác Hồ, nhà cách mạng lỗi lạc, vị Tổng Tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, người đã bằng tấm gương về lòng yêu nước và đức hy sinh trở thành nguồn động viên, cổ vũ cho mỗi người lính trên chặng đường khó khăn, gian lao vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga Lưu Công Niệm trả lời phỏng vấn TTXVN. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Người lính già cũng không thể quên những người đồng đội, đồng chí đã hy sinh thân mình trên các mặt trận trong nước cũng như quốc tế, các đồng chí thương, bệnh binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Những đồng chí trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam hôm nay đã kiên cường, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trở về đời thường, các đồng chí vẫn phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ cần cù, chịu khó, kinh doanh giỏi, làm giàu, góp phần xây dựng gia đình và quê hương, đặc biệt nghĩa tình đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong những ngày xa quê hương.



Các hội viên của Hội trên toàn Liên bang Nga đã tiếp tục phát huy tinh thần ấy, chủ động tham gia các đợt ủng hộ bộ đội Trường Sa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, luôn chú ý và làm tốt công tác ngoại giao nhân dân, phối hợp và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của các cựu chiến binh và gia đình cựu chiến binh Nga, những người đã từng tham gia chiến đấu và giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh.



Phát biểu tại buổi lễ, Tham tán Công sứ Đoàn Tuấn Cường bày tỏ sự kính trọng và tri ân đến những người lính, không chỉ từng cống hiến trong những năm tháng chiến tranh, mà nay tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong việc tiếp tục truyền thống yêu nước, giáo dục thế hệ trẻ, củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.



Tham tán Công sứ Đoàn Tuấn Cường nhấn mạnh vai trò của Hội Cựu chiến binh. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Tiếp lời, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh bài học về sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa chiến lược và người thực hiện, đã một lần làm nên lịch sử vào năm 1975 và nay đang tiếp tục chứng minh với quốc tế về một nước Việt Nam mới.

Ông Đỗ Xuân Hoàng chỉ ra rằng Hội Cựu chiến binh có tác động tích cực nhất, ổn định nhất, có sức thuyết phục nhất trong các hội đoàn Việt Nam tại Liên bang Nga, thực sự là chỗ dựa cho cộng đồng và Liên hiệp.



Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng phát biểu về ý nghĩa của ngày 30/4. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Cả hội trường xúc động đón chào một người bạn lớn: Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga đã từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam trong thời chiến tranh Nikolai Kolesnik, người đã góp phần đáng kể xây dựng nên binh chủng pháo cao xạ cho quân đội Việt Nam.

Dù tuổi đã cao, sức khoẻ không còn như trước nhưng ông Kolesnik vẫn nhớ như in những kỷ niệm trong huấn luyện, sinh hoạt, nhớ quyết tâm sắt đá của những người “học trò” trong việc lĩnh hội các kiến thức khó chỉ trong thời gian rất ngắn hòng có thể nhanh chóng ra chiến trường góp sức vào chiến thắng.



Những đoá hoa, lời ca tiếng hát và những lời chân thành được gửi đến tri ân những người lính, những người dù thời gian phục vụ dài hay ngắn, dù là lính thời chiến hay thời bình, song đã một lần khoác áo lính, họ vĩnh viễn là người lính, can trường, đáng tin cậy, đầy nghĩa tình đồng đội, sẻ chia và đóng góp để mãi tự hào xứng danh người lính Cụ Hồ./.

51 năm thống nhất đất nước: Từ biểu tượng 30/4 đến động lực cho phát triển Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, từ những ngày đầu sau giải phóng đến thời kỳ đổi mới và nay là kỷ nguyên vươn mình.