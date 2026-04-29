Quốc hội Ukraine gia hạn lệnh thiết quân luật

Trong phiên họp toàn thể ngày 28/4, Quốc hội Ukraine đã tuyên bố gia hạn chế độ thiết quân luật và tổng động viên lần thứ 19 ở nước này.

Chế độ thiết quân luật và lệnh tổng động viên ở Ukraine được gia hạn thêm 90 ngày, bắt đầu từ ngày 4/5 đến ngày 2/8/2026.

Ukraine đã tuyên bố thiết quân luật lần đầu tiên trong lịch sử vào sáng 24/2/2022.

Kể từ đó, Quốc hội Ukraine đã gia hạn thiết quân luật và tổng động viên 18 lần, mỗi lần 90 ngày. Lần gia hạn gần đây nhất là vào ngày 14/1/2025./.

