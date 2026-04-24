Trung Quốc đưa 7 thực thể EU vào danh sách kiểm soát xuất khẩu

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 24/4 thông báo đưa 7 thực thể thuộc Liên minh châu Âu (EU) vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, với lý do bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến chống phổ biến vũ khí.

Quyết định được đưa ra dựa trên căn cứ Luật Kiểm soát xuất khẩu và các quy định liên quan về kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng của Trung Quốc. Theo đó, các doanh nghiệp xuất khẩu bị cấm cung cấp hàng hóa lưỡng dụng cho 7 thực thể gồm FN Herstal và FN Browning (Bỉ), Omnipol a.s., Excalibur Army, SpaceKnow chi nhánh Cộng hòa Séc, Viện Nghiên cứu, thử nghiệm hàng không vũ trụ Cộng hòa Séc và Hensoldt AG (Đức).

Bên cạnh đó, các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài cũng bị cấm chuyển giao hoặc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cho các thực thể trên. Tất cả các hoạt động liên quan đang triển khai phải chấm dứt ngay lập tức.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trước khi công bố biện pháp, phía Trung Quốc đã thông báo với EU thông qua cơ chế đối thoại song phương về kiểm soát xuất khẩu.

Nhấn mạnh về phạm vi áp dụng, người phát ngôn nêu rõ việc đưa vào danh sách chỉ nhằm vào một số ít thực thể EU có liên quan lĩnh vực quân sự. Biện pháp kiểm soát chỉ áp dụng đối với hàng hóa lưỡng dụng, không ảnh hưởng đến hoạt động thương mại, kinh tế bình thường giữa Trung Quốc và EU.

Phía Trung Quốc cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các nước nhằm góp phần duy trì hòa bình thế giới, ổn định khu vực, đồng thời bảo đảm ổn định của chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu. Quan hệ kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và EU vẫn duy trì quy mô lớn, có tính bổ trợ cao và đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, việc áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sẽ thực hiện theo hướng có mục tiêu, giới hạn phạm vi áp dụng và phù hợp với thông lệ quốc tế để xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh và quốc phòng mà không làm gián đoạn dòng chảy thương mại chính thống.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết phản đối những cáo buộc “hoàn toàn vô căn cứ” của Mỹ đối với những thành tựu phát triển của nước này trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời kêu gọi Washington từ bỏ định kiến và chấm dứt việc cản trở sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Ông Quách Gia Côn đưa ra tuyên bố trên khi trả lời họp báo về cáo buộc của Mỹ đối với Trung Quốc liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của các phòng thí nghiệm AI và kêu gọi Washington tăng cường hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước./.

