Nhập khẩu LNG của châu Âu giảm do sức hút lớn từ châu Á

Theo Bloomberg và công ty phân tích dữ liệu Kpler, nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) bằng đường biển của châu Âu trong tháng 4/2026 dự kiến giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là lần sụt giảm đầu tiên so với cùng kỳ năm trước kể từ đầu năm 2025, chấm dứt chuỗi tăng trưởng liên tục hơn một năm qua của khu vực này.

Lý giải về đà sụt giảm này, chuyên gia Ronald Pinto từ Kpler cho biết châu Âu đang chịu áp lực kép: một mặt là các đợt bảo trì và sự cố bất ngờ tại các kho cảng ở Tây Ban Nha, Italy, Hy Lạp và Đức; mặt khác là nhu cầu mạnh mẽ từ châu Á đã tạo ra sức hút lớn, khiến các lô hàng LNG toàn cầu ưu tiên chuyển hướng sang khu vực này thay vì đổ về châu Âu.

Thực tế, nhiều tàu chở hàng từ Mỹ và Nigeria đã thay đổi lộ trình, chuyển hướng sang châu Á - nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc cắt giảm nguồn cung tại vùng Vịnh do xung đột Trung Đông.

Giá LNG tăng cao đã khiến nhu cầu ở Thái Bình Dương sụt giảm, nhưng cuộc chạy đua giành nguồn năng lượng giữa các khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các nhà giao dịch đang lo ngại về khả năng nạp đầy các kho dự trữ của châu Âu trước mùa Đông tới, nhất là khi nhà cung cấp lớn nhất là Na Uy cũng đang cắt giảm sản lượng để bảo trì thiết bị.

Thị trường năng lượng thế giới dự báo sẽ còn căng thẳng hơn trong những tháng Hè nắng nóng khi nhu cầu làm mát tại châu Á tăng cao.

Trong khi các doanh nghiệp tại Ấn Độ, Bangladesh và Thái Lan đang cân nhắc mua thêm hàng, thì Pakistan cũng đã phải tìm mua LNG từ thị trường giao ngay với giá đắt đỏ lần đầu tiên sau hơn hai năm.

Điều này buộc châu Âu phải chuẩn bị kịch bản trả giá cao hơn để đảm bảo an ninh năng lượng cho chính mình./.

