63.000 tấn LNG đầu tiên trong năm 2026 đã về Việt Nam an toàn

Chuyến tàu LNG nhập khẩu đầu tiên chở khoảng 63.000 tấn LNG (tương đương khoảng 87 triệu m3 khí tự nhiên ở điều kiện tiêu chuẩn) của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) mang tên FAT’H AL KHAIR vừa cập Kho cảng LNG Thị Vải (Thành phố Hồ Chí Minh).

Lô hàng LNG này do PV GAS thu xếp, được xếp hàng ngày 26/2/2026 và sau hành trình vận chuyển quốc tế đã cập cảng Thị Vải an toàn.

Theo PV GAS, chuyến tàu đã rời khu vực Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự tại Iran bùng phát, giúp đảm bảo hành trình vận chuyển không bị gián đoạn trong bối cảnh khu vực này đang trở thành điểm nóng địa chính trị của thế giới.

Nguồn LNG từ chuyến tàu FAT’H AL KHAIR sẽ được tái hóa khí tại Kho cảng LNG Thị Vải để cung cấp cho các nhà máy điện, góp phần đảm bảo nguồn nhiên liệu cho hệ thống điện quốc gia.

Trong bối cảnh thị trường LNG toàn cầu có nhiều biến động, việc PV GAS chủ động thu xếp nguồn hàng, ký kết hợp đồng sớm và tổ chức vận chuyển kịp thời tiếp tục thể hiện năng lực điều hành chuỗi cung ứng khí của doanh nghiệp, đồng thời góp phần ổn định thị trường năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đối với LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) phục vụ sản xuất điện và công nghiệp, trong kế hoạch nhập khẩu 3 chuyến LNG nửa đầu năm 2026, PV GAS đã thu xếp thành công 2 chuyến tàu (mỗi chuyến khoảng 70 nghìn tấn) từ Qatar và Đông Nam Á.

Nhờ chiến lược mua hàng sớm trước khi xung đột bùng phát, đơn vị đã chốt được mức giá cạnh tranh, thấp hơn đến 50% so với giá thị trường hiện tại. Hiện PV GAS đang tích cực lựa chọn nhà cung cấp cho chuyến hàng thứ 3.

Với lượng tồn kho khả dụng hiện tại 15.000 tấn cùng lộ trình nhập khẩu chặt chẽ, PV GAS khẳng định đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ sản xuất điện đến hết tháng 4/2026.

Giai đoạn tiếp theo từ tháng 5/2026, đơn vị sẽ tiếp tục đa dạng hóa nguồn hàng nhập khẩu đồng thời, bám sát chỉ đạo của Petrovietnam nhằm huy động tối đa khai thác dầu khí nội địa phục vụ các nhà máy lọc dầu và nhu cầu sản xuất điện, dự kiến sẽ đảm bảo nguồn cung ổn định.

Bên cạnh đó, đối với khí hóa lỏng LPG phục vụ dân dụng và công nghiệp, do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng các sản phẩm dầu khí tại Việt Nam, PV GAS đang tập trung đa dạng hóa nguồn hàng LPG nhập khẩu ngoài khu vực Trung Đông, đồng thời thực hiện cân đối linh hoạt giữa nguồn hàng nhập khẩu và xuất khẩu nhằm ưu tiên tối đa cho nhu cầu thị trường trong nước.

Cùng đó, PV GAS tập trung gia tăng sản lượng khí hóa lỏng LPG tại hai Nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Cà Mau phù hợp với kế hoạch tăng huy động khí thiên nhiên về bờ, dự kiến cung ứng thêm 5% sản lượng LPG nội địa.

Đặc biệt, PV GAS tiếp tục phát huy mô hình cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp đã triển khai từ năm 2023, hỗ trợ khách hàng chủ động chuyển đổi sang sử dụng khí đường ống, khí CNG hoặc LNG để thay thế cho LPG khi cần thiết./.

Thị trường LNG có nguy cơ chịu cú sốc lớn hơn dầu mỏ Mỹ hiện là nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, nhưng sản xuất gần như đã đạt công suất tối đa và việc giảm nhu cầu có thể là yếu tố cuối cùng giúp cân bằng thị trường.