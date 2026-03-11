Nâng công suất, gia tăng nguồn cung cho thị trường xăng dầu trong nước

Trước biến động về giá và cung ứng dầu gặp khó khăn do tình hình xung đột tại Trung Đông, tỉnh Quảng Ngãi - nơi có Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất thuộc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị đang cung ứng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước, đã có nhiều giải pháp để ổn định thị trường xăng dầu trong tỉnh và gia tăng cung ứng dầu cho thị trường trong nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nâng công suất, tăng nguồn cung

Theo ông Cao Tuấn Sỹ, Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Nhà máy lọc dầu Dung Quất nằm trong Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi hiện đang duy trì vận hành ở mức 120% công suất để gia tăng nguồn cung cho thị trường.

Theo ông Sỹ, công suất thiết kế của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, cho ra 6,3 triệu tấn sản phẩm. Tuy nhiên, trong thực tế 5 năm gần đây Nhà máy lọc dầu Dung Quất đều cho ra khối lượng sản phẩm lớn hơn công suất thiết kế (6,5 triệu tấn). Cụ thể, trong các năm 2022 là 7 triệu tấn, năm 2023 là 7,36 triệu tấn và năm 2025 là 7,9 triệu tấn.

Ông Cao Tuấn Sỹ thông tin để có thể duy trì 120% công suất an toàn BSR đã có quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, tháo gỡ các nút thắt trong dây chuyền công nghệ, tối ưu vận hành nhà máy, tận dụng công suất thiết kế dự phòng của từng phân xưởng trong dây chuyền công nghệ, điều độ sản xuất và quản trị vận hành.

Hiện Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện đang là nguồn cung xăng dầu chủ lực cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu thị trường trong nước.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Nguyễn Việt Thắng cho biết trước biến động của thị trường xăng dầu, công ty đã chủ động vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với các giải pháp đảm bảo an toàn, ổn định, hiệu quả và góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất thuộc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi). (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

BSR đã chủ động kích hoạt tình huống khẩn cấp, tăng cường quản trị rủi ro và triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực của chiến sự tới hoạt động sản xuất kinh doanh; tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành ổn định, liên tục, hiệu quả và duy trì công suất tối đa theo kế hoạch.

Trong bối cảnh nhu cầu xăng sinh học dự kiến tăng mạnh, việc sớm đưa các nhà máy ethanol trong nước vào vận hành trở lại được đánh giá là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính chủ động của Việt Nam trong bảo đảm an ninh năng lượng.

Do vậy, Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng đã phối hợp với Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (tại Khu kinh tế Dung Quất) duy trì hoạt động sản xuất ổn định, đảm bảo nguồn cung ethanol phục vụ pha chế xăng sinh học E5 và E10, thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ, Bộ Công thương về phát triển nhiên liệu sinh học và giảm phát thải, tự chủ trong lĩnh vực năng lượng. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với lợi thế hạ tầng pha chế hiện đại và hệ thống bồn bể, đường ống kết nối trực tiếp với Nhà máy Nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung.

Dự kiến từ cuối tháng 3/2026, Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ tiếp nhận khoảng 60.000 tấn nhiên liệu sinh học (E100) từ Nhà máy Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung để pha chế thành xăng E10, góp phần gia tăng sản lượng xăng dầu trong nước trong bối cảnh các kênh nhập khẩu bị hạn chế.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng thông tin thêm trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang làm gia tăng nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng dầu thô, chi phí vận tải biển tăng mạnh, BSR tiếp tục bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực dự báo nhằm kịp thời nhận diện các rủi ro đối với chuỗi cung ứng nguyên liệu, sản phẩm và vật tư kỹ thuật.

BSR chủ động xây dựng phương án mua và nhập khẩu nguyên liệu phù hợp, đa dạng hóa nguồn cung để đảm bảo Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành xuyên suốt theo các kịch bản đã xây dựng, kể cả trong trường hợp khủng hoảng kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng.

Cơ chế hình thành Kho dự trữ dầu quốc gia

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết ngày 10/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành công văn số 1883/UBND-CNXD về tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình cung ứng xăng dầu quốc tế có diễn biến phức tạp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Công Thương tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương tại Công văn số 1415/BCT-TTTN ngày 6/3/2026 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, không để xảy ra bị động trong công tác quản lý nhà nước đối với cụ thể từng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường được yêu cầu phải công bố đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận thông tin về hoạt động xăng dầu trên địa bàn, kịp thời xử lý thông tin theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo đề xuất cấp thẩm quyền xử lý.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Công an tỉnh thường xuyên cập nhật nắm chắc diễn biến tình hình liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, chủ động phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu tại các doanh nghiệp; chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong trường hợp người dân tập trung đông người để 3 mua xăng dầu tích trữ gây nguy cơ xảy ra cháy nổ do tâm lý lo lắng của một bộ phận người tiêu dùng về việc thiếu hụt nguồn cung xăng dầu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết thêm Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất với kiến nghị của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn về các nội dung: về việc ưu tiên sử dụng tối đa nguồn dầu thô trong nước; đề xuất cơ chế để thực hiện kho dự trữ lượng dầu thô quốc gia tại Quảng Ngãi; cơ chế để đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh cho nhà máy; tăng cường nghiên cứu sớm đưa vào thực hiện việc pha trộn xăng sinh học, sản xuất Ethanol; tuyên truyền về công tác sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng…

Trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tiếp tục phát huy, duy trì hoạt động sản xuất an toàn, liên tục, ở mức cao nhất; đảm bảo sản lượng cung ứng xăng dầu cho các đầu mối phân phối trên địa bàn tỉnh góp phần đảm bảo hoạt động tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để rà soát, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện./.

Lần đầu sau hơn 3 năm, chi quỹ bình ổn giá xăng dầu Liên Bộ Công Thương-Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh giá xăng dầu, hỗ trợ người tiêu dùng trước biến động thị trường.