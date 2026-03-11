Giá dầu tiếp tục giảm, thị trường chứng khoán vùng Vịnh phục hồi

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ngày 10/3, giá dầu tiếp tục giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ rằng cuộc chiến với Iran có thể sắp kết thúc. Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn đã giảm 15,17% xuống còn 83,95 USD/thùng, từ mức đỉnh gần 120 USD/thùng trước đó.

Những biến động mạnh cho thấy sự nhạy cảm cực độ của thị trường đối với các tin tức từ cuộc xung đột ở Trung Đông.

Ipek Ozkardeskaya, nhà phân tích cấp cao tại Swissquote, cho rằng việc nhà đầu tư phản ứng thái quá với mọi thông tin mà không đánh giá kỹ tính khả thi đang làm cho thị trường càng khó điều hướng hơn.

Bà cũng lưu ý rằng dù ông Trump tuyên bố xung đột sẽ kết thúc "sớm" và Mỹ đang đi trước tiến độ, nhưng thực tế xung đột vẫn diễn ra với tốc độ chóng mặt, không có dấu hiệu sẽ có giải pháp trong tương lai gần, và các tuyên bố từ phía Mỹ đôi khi còn mâu thuẫn nhau.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán ở vùng Vịnh ghi nhận sự phục hồi. Chứng khoán Dubai dẫn đầu đà tăng trong khu vực, với chỉ số DFM General Index đóng cửa tăng 1,96%. Emirates NBD tăng hơn 8%, Dubai Islamic Bank tăng 4,8% và Commercial Bank of Dubai tăng 5,6%.

Tuy nhiên, Emaar Properties tiếp tục giảm, mất gần 4,13%, nối dài mức giảm 4,6% từ phiên trước. Chỉ số chính của Thị trường Chứng khoán Abu Dhabi tăng 1,36%, trong khi Aldar Properties tiếp tục giảm hơn 3,62%.

Ở những nơi khác trong khu vực, cổ phiếu tại Doha tăng 2,5%, Kuwait tăng 1,35% và Saudi Arabia tăng 0,92%. Ngược lại, Bahrain giảm 0,4% và Muscat giảm 0,2%.

Hasnain Malik, người đứng đầu chiến lược đầu tư tại Tellimer, nhận định rằng những bình luận mang tính giảm leo thang của ông Trump là tin vui cho thị trường toàn cầu, đặc biệt là các nước vùng Vịnh.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng câu hỏi về an ninh khu vực vẫn còn bỏ ngỏ, bởi Israel chưa đạt được các mục tiêu tối đa của nước này ở Iran./.

