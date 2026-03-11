Mỹ phá hủy tàu rải thủy lôi gần Hormuz, Iran tấn công căn cứ Mỹ tại Bahrain

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/3 (giờ Washington) công bố rằng quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch tấn công, trong vài giờ qua, lực lượng Mỹ đã đánh trúng và phá hủy hoàn toàn 10 tàu hoặc thuyền rải thủy lôi đang hoạt động trong khu vực.

Theo ông Trump, chiến dịch quân sự này vẫn đang tiếp tục và có thể còn nhiều mục tiêu khác sẽ bị tấn công trong thời gian tới. Ông khẳng định các lực lượng tìm cách uy hiếp eo biển Hormuz sẽ bị xử lý nhanh chóng và mạnh mẽ.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã phá hủy 16 tàu và xuồng của Iran bị nghi sử dụng để rải thủy lôi gần eo biển Hormuz trong ngày 10/3, đồng thời kèm theo đoạn video ghi lại một số cuộc không kích.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ đang sử dụng các công nghệ và năng lực tên lửa tương tự như những biện pháp từng được triển khai trong chiến dịch chống các tổ chức buôn ma túy trên biển.

Ông Trump nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực nhằm đe dọa tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược này sẽ bị đáp trả nhanh chóng và quyết liệt. Theo ông, việc bảo đảm an toàn cho tuyến hàng hải Hormuz là ưu tiên chiến lược của Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Đêm 10/3 (giờ địa phương), quân đội Israel cũng thông báo đã bắt đầu một “làn sóng tấn công” mới nhắm vào thủ đô Tehran của Iran, chỉ ít lâu sau nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại thành phố này.

Về phần mình, sáng sớm 11/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và khu vực tự trị Kurdistan của Iraq.

Trong một thông cáo được hãng thông tấn Tasnim đăng tải, IRGC cho biết đã khai hỏa “một loạt” tên lửa đạn đạo nhắm vào căn cứ của Hạm đội V của Mỹ tại Bahrain và 3 cơ sở của người Kurd tại Iraq./.

