Iran bác bỏ cảnh báo của Mỹ liên quan đến eo biển Hormuz

Ngày 10/3, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani đã bác bỏ các cảnh báo của Mỹ về khả năng tấn công mạnh hơn nếu Tehran ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, cho rằng những tuyên bố này chỉ là “đe dọa rỗng.”

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu trên mạng xã hội X, ông Larijani khẳng định Iran “không lo sợ các lời đe dọa” của Mỹ, nhấn mạnh rằng nhiều đối thủ mạnh hơn trong lịch sử cũng không thể khuất phục được Iran.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể tiến hành các cuộc tấn công “mạnh gấp nhiều lần” so với hiện nay nếu Iran ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và bán đảo Arab, là tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới, nơi khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua mỗi ngày.

Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, các mối đe dọa liên quan đến tuyến hàng hải này đang làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu.

Trong một diễn biến liên quan, Điện Kremlin ngày 10/3 từ chối bình luận về thông tin cho rằng Mỹ đã cảnh báo Nga không chia sẻ thông tin tình báo với Iran trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông bước sang ngày thứ 11.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với phía Nga, qua đó hai bên có thể trao đổi các tín hiệu liên quan những vấn đề nhạy cảm.

Trước đó, báo The Washington Post đưa tin Nga đã chuyển cho Iran một số thông tin tình báo nhạy cảm, bao gồm vị trí của các tàu chiến và máy bay Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa có dấu hiệu cho thấy Nga đang hỗ trợ Iran trong cuộc xung đột hiện nay.

Tàu thuyền đậu ngoài khơi Fujairah, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, trong bối cảnh Iran hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, ngày 3/3. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Ngày 10/3, trả lời câu hỏi của báo giới về vai trò của Nhật Bản trong giải quyết tình hình xung đột tại Trung Đông, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết trong bối cảnh các cuộc tấn công qua lại vẫn tiếp diễn và tình hình toàn khu vực đang xấu đi thì ưu tiên hàng đầu là sớm làm dịu tình hình. Trong đó, việc trao đổi thông tin với các bên và các quốc gia có liên quan về cách ứng phó cũng như triển vọng sắp tới là vô cùng quan trọng.

Nhật Bản đã và đang triển khai các hoạt động ngoại giao tích cực liên tục trong những ngày gần đây. Ông Motegi cho biết trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế và thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao cần thiết nhằm sớm làm dịu tình hình.

Trước đó, tối 9/3, Ngoại trưởng Motegi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, trong đó kêu gọi Iran kiềm chế các hoạt động tấn công quân sự sang các nước láng giềng và đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản tại đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nêu rõ: “Ngoại trưởng Motegi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc các cuộc tấn công qua lại tại khu vực Trung Đông vẫn tiếp diễn, khiến tình hình khu vực ngày càng xấu đi, đồng thời kêu gọi mạnh mẽ các bên sớm hạ nhiệt căng thẳng.”

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản tái khẳng định lập trường của Tokyo rằng, việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân là hoàn toàn không thể chấp nhận.

Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế và thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao cần thiết để giải quyết các vấn đề liên quan đến Iran, bao gồm cả vấn đề hạt nhân.

Về phần mình, Ngoại trưởng Araghchi đã trình bày quan điểm của phía Iran, đồng thời cho biết Iran sẽ tiếp tục hợp tác trong việc đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản đang sinh sống tại Iran. Hai ngoại trưởng cũng nhất trí sẽ tiếp tục duy trì trao đổi và liên lạc chặt chẽ trong thời gian tới.

Cũng trong ngày 10/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth để thảo luận về cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.

Trong cuộc trò chuyện kéo dài 20 phút, hai bên đã đề cập đến những diễn biến mới nhất cũng như triển vọng của cuộc xung đột, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thu thập thông tin tình báo và bảo vệ công dân của mình. Hai bộ trưởng đã nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ về tình hình hiện nay./.

