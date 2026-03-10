Xung đột tại Trung Đông: Mỹ cảnh báo tăng cường độ không kích Iran

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 10/3 tuyên bố Washington sẽ tăng cường các cuộc không kích vào Iran, thậm chí với cường độ mạnh hơn trong những ngày tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, ông Hegseth cho biết ngày 10/3 sẽ là “một trong những ngày có cường độ tấn công mạnh nhất” của Mỹ bên trong lãnh thổ Iran kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu hơn 10 ngày trước.

Theo ông Hegseth, thời điểm kết thúc chiến sự sẽ do Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định.

Người đứng đầu Bộ Chiến tranh Mỹ nhấn mạnh hiện không thể khẳng định cuộc chiến đang ở giai đoạn đầu, giữa hay cuối.

Trong khi đó, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết một trong những mục tiêu của chiến dịch là phá hủy năng lực hải quân của Iran.

Theo ông Caine, lực lượng Mỹ đang sử dụng pháo binh, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tên lửa phóng từ biển để tấn công các mục tiêu liên quan.

Ông Caine cũng cho biết quân đội Mỹ tiếp tục truy tìm và tấn công các tàu rải thủy lôi cũng như các cơ sở lưu trữ thủy lôi của Iran, những loại vũ khí có thể được sử dụng để phong tỏa các tuyến hàng hải quan trọng.

Ông Hegseth đồng thời cáo buộc Iran triển khai bệ phóng tên lửa trong các khu dân cư, gần trường học và bệnh viện nhằm hạn chế khả năng tấn công của Mỹ.

Đức rút nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán tại Baghdad, Iraq

Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 10/3 bày tỏ quan ngại rằng Mỹ và Israel dường như chưa có “một kế hoạch chung” để kết thúc nhanh chóng và thuyết phục cuộc chiến với Iran.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin cùng người đồng cấp Séc Andrej Babis, người đứng đầu Chính phủ Đức cho rằng dù Đức chia sẻ nhiều mục tiêu với Washington và Tel Aviv, nhưng “càng kéo dài chiến sự thì càng nảy sinh nhiều câu hỏi.”

Theo ông Merz, Đức và châu Âu “không có lợi ích trong một cuộc chiến bất tận.”

Thủ tướng Đức cũng nhấn mạnh Berlin không mong muốn kịch bản dẫn tới sự tan rã về lãnh thổ, thể chế nhà nước hay năng lực kinh tế của Iran.

Ông Merz cảnh báo chiến dịch quân sự hiện nay không được dẫn tới tình huống tương tự những gì từng xảy ra ở Libya, Iraq hay một số quốc gia khác trong khu vực, đồng thời lưu ý rằng xung đột có thể ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh, nguồn cung năng lượng và thậm chí là làn sóng di cư vào châu Âu.

Theo ông Merz, thế giới cần một Iran ổn định và có khả năng tồn tại như một phần của trật tự hòa bình và an ninh khu vực, trong đó Israel và các đối tác khác không bị đe dọa.

Trong bối cảnh xung đột leo thang, Đức cũng tuyên bố đã tạm thời rút các nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán tại thủ đô Baghdad của Iraq do nguy cơ an ninh gia tăng. Bộ Ngoại giao Đức cho biết các nhân viên đã được di dời khỏi Iraq và được theo dõi liên tục để đảm bảo an toàn.

Các dịch vụ pháp lý và lãnh sự của Đại sứ quán Đức tại Baghdad hiện bị hạn chế do điều kiện an ninh.

Trước đó, nhân viên Đại sứ quán Đức tại Tehran cũng đã được đưa đến nơi an toàn trong bối cảnh các cuộc tấn công dồn dập của Mỹ và Israel vào Iran./.

