Canada: Nổ súng tại Lãnh sự quán Mỹ ở Toronto

Một vụ nổ súng đã xảy ra tại Lãnh sự quán Mỹ ở Toronto, Canada, vào rạng sáng 10/3 (giờ địa phương), song chưa ghi nhận thương vong.

Theo Sở cảnh sát Toronto, lực lượng chức năng ngay lập tức đã được điều động tới khu vực trung tâm thành phố sau khi nhận được tin báo về việc có tiếng súng tại tòa nhà lãnh sự vào 5 giờ 29 sáng.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện dấu vết cho thấy một khẩu súng đã được sử dụng.

Hiện chưa có thông tin về nghi phạm cũng như động cơ của vụ nổ súng. Không có người bị thương trong sự việc và cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Lãnh sự quán Mỹ tại Toronto nằm trên đại lộ University Avenue, một tuyến đường lớn theo trục Bắc-Nam của thành phố, nơi tập trung nhiều bệnh viện và dẫn tới trụ sở cơ quan lập pháp của tỉnh Ontario.

Sau vụ việc, một đoạn đường phía trước tòa nhà lãnh sự đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra và thu thập chứng cứ.

Vụ nổ súng xảy ra chỉ vài ngày sau khi người biểu tình tập trung bên ngoài lãnh sự quán để phản đối cuộc xung đột ở Trung Đông, bùng phát sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Một số nguồn tin cho biết trước đó cuối tuần qua đã diễn ra các cuộc biểu tình phản đối chiến sự tại khu vực này, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ các trụ sở ngoại giao của Mỹ có thể trở thành mục tiêu tấn công trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng.

Hiện đại diện Lãnh sự quán Mỹ tại Toronto và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Giới chức Canada kêu gọi bất kỳ ai có thông tin, hình ảnh từ camera hành trình hoặc camera an ninh trong khu vực xung quanh hiện trường cung cấp cho cảnh sát để hỗ trợ điều tra./.

