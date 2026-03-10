Anh triển khai tàu khu trục HMS Dragon tới Đông Địa Trung Hải

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thông báo tàu khu trục HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ lên đường tới khu vực Đông Địa Trung Hải trong vài ngày tới.

Theo phóng viên TTXVN tại London, phát biểu tại Hạ viện ngày 9/3, ông Healey cho biết các thủy thủ và kỹ thuật viên đang làm việc với cường độ cao để hoàn tất công tác chuẩn bị cho tàu chiến trước khi khởi hành.

Theo kế hoạch, HMS Dragon sẽ rời cảng Portsmouth và hành trình tới khu vực gần đảo Cyprus, nơi Anh duy trì hai căn cứ quân sự quan trọng.

Thời gian di chuyển từ Anh tới Đông Địa Trung Hải dự kiến kéo dài từ 5-7 ngày. Vì vậy, chiến hạm của Anh có thể tới khu vực này vào tuần sau.

Động thái triển khai tàu chiến được đưa ra sau khi một máy bay không người lái tấn công căn cứ không quân Akrotiri của Không quân Hoàng gia Anh tại Cyprus. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh, máy bay không người lái tấn công căn cứ Akrotiri có kích thước nhỏ và có thể xuất phát từ Liban hoặc Iraq, song nguồn gốc chính xác vẫn đang được điều tra. Các mảnh vỡ của thiết bị bay hiện đang được phân tích để xác định loại thiết bị và nguồn gốc sản xuất.

Ông Healey cũng cho biết các máy bay chiến đấu Typhoon của Anh đã đánh chặn và bắn hạ 2 máy bay không người lái khác trong khu vực, trong đó một chiếc bị tiêu diệt khi đang bay về phía Bahrain và chiếc còn lại bị phá hủy trên không phận Jordan.

Không quân Hoàng gia Anh hiện cũng đang tham gia các nhiệm vụ bảo vệ không phận Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong khi đó, một số quốc gia châu Âu đã tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Địa Trung Hải. Pháp đã điều tàu sân bay Charles de Gaulle tới khu vực này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/3 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Cyprus Nikos Christodoulides và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis để trao đổi về tình hình khu vực.

Chính phủ Anh cho biết việc triển khai HMS Dragon nhằm bảo vệ lợi ích an ninh của Anh và các đồng minh, đồng thời góp phần duy trì ổn định trong khu vực.

Cũng trong ngày 9/3, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves tiết lộ chính phủ đã cho phép sử dụng quỹ dự trữ chiến lược để chi trả cho các hoạt động quân sự của Anh tại Trung Đông nếu cần thiết.

Giới chức Anh nhấn mạnh các quyết định liên quan đến triển khai lực lượng quân sự đang được cân nhắc thận trọng trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp./.



Nổ lớn gần căn cứ Không quân Hoàng gia Anh tại Cyprus Tiếng nổ mạnh được nghe thấy rõ ràng ở khu vực lân cận Căn cứ Akrotiri, ngay sau đó còi báo động đã được kích hoạt và nhiều máy bay quân sự được nhìn thấy cất cánh khẩn cấp từ cơ sở này.