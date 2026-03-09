Tân Tổng thống Bồ Đào Nha Antonio Jose Seguro cam kết ổn định chính trị

Ngày 9/3, tân Tổng thống Bồ Đào Nha Antonio Jose Seguro đã tuyên thệ nhậm chức, cam kết thúc đẩy ổn định chính trị tại quốc gia châu Âu này sau giai đoạn liên tiếp tổ chức bầu cử kể từ năm 2022.

Trong cuộc bầu cử vòng 2 diễn ra tháng trước, ông Seguro đã đánh bại ứng cử viên cực hữu Andre Ventura. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau nhiều tuần Bồ Đào Nha hứng chịu các cơn bão nghiêm trọng khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ euro (4,6 tỷ USD).

Phát biểu trước Quốc hội sau khi tuyên thệ, Tổng thống Seguro khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ thiểu số cánh hữu hiện nay, đồng thời cam kết làm mọi điều có thể để chấm dứt tình trạng “liên tiếp bầu cử” tại nước này.

Ông cũng bày tỏ tiếc nuối khi nhiều chính phủ gần đây không thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ.

Đề cập bối cảnh quốc tế, ông Seguro nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp diễn và Mỹ theo đuổi chính sách “Nước Mỹ trên hết."

Ông cũng lưu ý rằng trong quan hệ quốc tế hiện nay, vai trò của luật pháp cần tiếp tục được củng cố.

Ông Antonio Jose Seguro, 63 tuổi, kế nhiệm Tổng thống bảo thủ Marcelo Rebelo de Sousa, người rời nhiệm sở ở tuổi 77 sau hai nhiệm kỳ 5 năm và không đủ điều kiện tái tranh cử./.

