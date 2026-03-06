Kinh tế Eurozone tăng trưởng thấp hơn ước tính

Dữ liệu chính thức sau khi điều chỉnh được công bố ngày 6/3 cho thấy nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) đã tăng trưởng 1,4% trong năm 2025, thấp hơn một chút so với các ước tính trước đó.

Cơ quan Thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat) đã điều chỉnh con số này từ mức ước tính ban đầu là 1,5% được đưa ra vào tháng Một vừa qua.

Cũng theo Eurostat, tăng trưởng của Eurozone trong ba tháng cuối năm 2025 đạt mức 0,2% so với quý 3/2025. Con số này đã giảm so với mức dự báo 0,3% được công bố trước đó.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng điều chỉnh số liệu tăng trưởng của toàn Liên minh châu Âu (EU) bao gồm 27 quốc gia thành viên.

Cụ thể, Eurostat cho biết nền kinh tế EU đạt mức tăng trưởng 1,5% trong năm 2025 thay vì con số 1,6% như ước tính ban đầu. Tương tự, số liệu tăng trưởng của khối này trong quý 4/2025 cũng bị hạ từ mức 0,3% trước đó xuống còn 0,2%.

Đáng chú ý, các dữ liệu mới nhất còn cho thấy nền kinh tế Ireland đã sụt giảm 3,8% trong quý cuối cùng của năm 2025. Đây là mức sụt giảm sâu hơn rất nhiều so với mức dự báo -0,6% mà Eurostat từng đưa ra.

Trước đó, lạm phát tại Eurozone trong tháng 1/2026 đã giảm xuống 1,7%, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024 và thấp hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Eurostat cuối tháng 2/2026 xác nhận mức tăng giá hàng hóa và dịch vụ trong tháng 1 là 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản (không tính năng lượng và thực phẩm) ở mức 2,2%, thấp nhất kể từ tháng 10/2021.

Sự suy giảm chủ yếu do giá năng lượng giảm 4% trong tháng Một, trong bối cảnh giá thị trường đi xuống tại nhiều quốc gia và một số biện pháp tài khóa hết hiệu lực. Mức tăng giá trong lĩnh vực dịch vụ cũng giảm xuống còn 3,2%.

Pháp ghi nhận mức lạm phát thấp nhất trong Eurozone với 0,4%, tiếp theo là Phần Lan và Italy (1,0%).

Trong khi đó, Slovakia (4,3%) và Estonia (3,8%) có mức tăng giá cao nhất. Đức ghi nhận lạm phát 2,1%, cao hơn mức trung bình của Eurozone, tương tự Bulgaria với 2,3%.

Eurostat dự kiến công bố ước tính nhanh lạm phát tháng Hai vào tuần tới.

Các chuyên gia của ngân hàng Morgan Stanley dự báo lạm phát có thể tăng nhẹ lên 1,8%, trong khi lạm phát cơ bản duy trì ở mức 2,2%.

Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Thống đốc ECB sẽ diễn ra ngày 19/3/2026. ECB dự kiến công bố các dự báo mới về lạm phát và tăng trưởng đến năm 2028.

ECB hiện duy trì lãi suất tiền gửi ở mức 2,0% kể từ mùa Hè năm 2025 và khả năng điều chỉnh lãi suất trong ngắn hạn được đánh giá là thấp./.

