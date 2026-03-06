Israel từng bước mở lại không phận từ ngày 8/3

Israel đang chuẩn bị từng bước mở lại không phận cho các chuyến bay rời khỏi nước này, dự kiến bắt đầu từ 8h sáng 8/3 tới.

Theo khuôn khổ hoạt động được đề ra, tối đa hai máy bay thân hẹp sẽ được phép cất cánh mỗi giờ, với không quá 50 hành khách trên mỗi chuyến bay.

Trong giai đoạn đầu, các chuyến bay rời Israel sẽ do các hãng hàng không nội địa gồm El Al, Israir, Arkia và Air Haifa khai thác.

Ngoài ra, 15% tổng số ghế trên các chuyến bay xuất cảnh sẽ được dành riêng cho những trường hợp nhân đạo, an ninh, ngoại giao hoặc khách du lịch đặc biệt.

Công dân Israel muốn rời khỏi đất nước trên các chuyến bay này phải ký cam kết không quay trở lại Israel trong ít nhất 30 ngày kể từ ngày khởi hành.

Trong những ngày tới, Israel cho biết sẽ xem xét mở rộng số lượng chuyến bay và số ghế xuất cảnh, tùy theo diễn biến tình hình an ninh.

Trong khi đó, hãng hàng không Flydubai dự kiến sẽ nối lại hoạt động và khai thác các chuyến bay đến Sân bay Ben Gurion tại Tel Aviv từ đầu tuần tới, nhằm đưa hành khách từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trở lại Israel.

Theo Bộ Giao thông Israel, sau sức ép từ Bộ trưởng Giao thông Miri Regev, Flydubai sẽ vận hành một “cầu hàng không” hai chiều đến và đi từ sân bay Ben Gurion.

Bộ này cho biết hoạt động trên sẽ được triển khai phù hợp với khuyến nghị của các quan chức quốc phòng và tùy theo diễn biến tình hình an ninh.

Hãng hàng không khuyến cáo những hành khách hiện đang ở UAE, bao gồm khách của Flydubai, theo dõi các thông báo chính thức trên website của hãng và kiểm tra chính xác giờ bay trước khi đến sân bay.

Trước đó, sau khi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel được phát động vào sáng 28/2, một số chuyến bay của flydubai đã buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống Saudi Arabia do không phận Israel bị đóng cửa, khiến nhiều công dân Israel bị mắc kẹt ở nước ngoài./.

