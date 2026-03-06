Xung đột tại Trung Đông: Liên hợp quốc cảnh báo khủng hoảng nhân đạo

Ngày 6/3, Liên hợp quốc cảnh báo cuộc khủng hoảng leo thang tại Trung Đông đã trở thành tình trạng khẩn cấp nhân đạo lớn, đồng thời kêu gọi các bên liên quan khẩn cấp hạ nhiệt căng thẳng và tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ.

Phát biểu tại Geneva, ông Ayaki Ito, Giám đốc phụ trách các tình huống khẩn cấp của Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), cho biết cơ quan này đã chính thức tuyên bố cuộc khủng hoảng đang leo thang ở Trung Đông là một tình trạng khẩn cấp nhân đạo lớn, đòi hỏi phản ứng ngay lập tức trên toàn khu vực.

Trong khi đó, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk kêu gọi các bên kiềm chế và tạo cơ hội cho hòa bình. Ông nhấn mạnh thế giới cần chứng kiến ngay những bước đi nhằm kiềm chế và dập tắt vòng xoáy xung đột, song thực tế hiện lại đang có quá nhiều tuyên bố mang tính kích động, các cuộc không kích, phá hủy, thương vong và nguy cơ leo thang hơn nữa.

Ông Turk kêu gọi các quốc gia liên quan ngay lập tức giảm leo thang, đồng thời đề nghị các nước gây sức ép để các bên ngừng xung đột.

Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trung tâm hậu cần phục vụ các tình huống khẩn cấp y tế toàn cầu của tổ chức này tại Dubai, Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã khôi phục hoạt động sau khi tạm dừng do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông.

Bà Hanan Balkhy, Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO, cho biết một trong những mối lo ngại cấp bách hiện nay là sự gián đoạn chuỗi cung ứng y tế nhân đạo. Việc trung tâm hậu cần ở Dubai hoạt động trở lại được kỳ vọng sẽ giúp khôi phục việc vận chuyển vật tư y tế cho các khu vực chịu ảnh hưởng của khủng hoảng./.

