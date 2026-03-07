Qatar mở lại một phần không phận, triển khai các chuyến bay sơ tán hạn chế

Cơ quan hàng không của Qatar ngày 6/3 thông báo nước này sẽ mở lại một phần không phận với quy mô hạn chế, sau khi phải đóng cửa hoàn toàn khi Iran tiến hành chiến dịch tên lửa và máy bay không người lái nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel trước đó.

Trong thông báo, Cơ quan Hàng không Dân dụng Qatar cho biết việc nối lại hoạt động bay sẽ được thực hiện thông qua các tuyến bay dự phòng được chỉ định, với năng lực khai thác hạn chế. Giai đoạn đầu cho phép vận hành một số chuyến bay nhằm sơ tán hành khách, đồng thời duy trì hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.

Theo xác nhận của Sân bay Quốc tế Hamad - sân bay lớn nhất của Qatar - một số chuyến bay hạn chế sẽ được triển khai vào ngày 7/3 (giờ địa phương), chủ yếu phục vụ việc đưa hành khách mắc kẹt rời khỏi nước này và vận chuyển hàng hóa. Sân bay cho biết việc mở thêm các chuyến bay trong những ngày tới sẽ phụ thuộc vào đánh giá liên tục về tình hình an ninh.

Trong khi đó, hãng hàng không Qatar Airways cho biết sau khi xác nhận có hành lang bay an toàn, hãng sẽ khai thác các chuyến bay hồi hương trong ngày 7/3 tới một số thành phố lớn của châu Âu, gồm London, Paris, Madrid, Rome và Frankfurt. Các chuyến bay này sẽ ưu tiên những gia đình bị mắc kẹt, hành khách cao tuổi và những người có nhu cầu y tế khẩn cấp.

Xung đột đang lan rộng tại Trung Đông đã ảnh hưởng tới khu vực Vùng Vịnh vốn được coi là ổn định, khiến nhiều du khách bất ngờ khi điểm đến từng được xem là an toàn hàng đầu trong khu vực rơi vào tình trạng gián đoạn giao thông hàng không.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết nước này đã trở thành mục tiêu của 10 máy bay không người lái do Iran phóng đi trong ngày 6/3. Lực lượng quân sự Qatar đã đánh chặn được 9 chiếc, trong khi một chiếc rơi xuống khu vực không có người sinh sống và không gây thương vong.

Trước đó, hôm 3/3, Qatar cũng thông báo Sân bay Quốc tế Hamad từng bị nhắm tới trong các cuộc tấn công của Iran, nhưng toàn bộ các vụ tấn công này đã bị ngăn chặn./.

